Мощный циклон затопит Украину: синоптик предупредила о погоде в воскресенье

Погода в Украине 31 мая, в воскресенье, будет прохладной. Низкие температуры будут сопровождаться обильными осадками в большинстве областей Украины. Об этом в своем микроблоге в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что в ближайшее время ожидать значительного потепления не стоит.

По данным синоптика, в воскресенье, 31 мая над Украиной будет господствовать мощный циклон Изольда.

"Циклон Izolde сейчас - над Украиной. Карта 1. Будет завтра изворачиваться, как и положено циклону, против часовой стрелки и будет направлять голову на западную нашу подушку. Но это не означает, что дожди будут идти только в западных областях. 31-го мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Карта 2. Немного растянет в воскресенье облака на Севере, через Черкащину на Одесщину", - пишет синоптик.

Погода в Украине 31 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик отметила, что стоит ожидать большую температурную амплитуду.

"Температура воздуха завтра ожидается +16... +20 градусов, на Юге и Востоке до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, +12... +16 градусов", - пишет Диденко.

Относительно погоды в столице синоптик уточняет: сильных ливней в воскресенье ожидать не стоит.

"В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же отодвинется от столицы, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов", - добавила она.

По прогнозу Натальи Диденко, только с 3-4 июня в Украине начнет повышаться температура.

Напомним, что по прогнозам синоптиков погода в Украине в июне 2020 года принесет обильные осадки в первой половине месяца, причем ожидаются также грозы, ливни и шквалы.

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