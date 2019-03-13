Моя дочь в хорошем состоянии: мать девочки-маугли обескуражила признанием (видео)

Мать девочки-маугли шокировала громким заявлением

Девочка-маугли, которую 10 марта обнаружили в заваленной мусором квартире в Москве, сейчас находится в больнице. На днях в сеть попало видео из зала суда по избранию меры пресечения задержанной матери. Ирина Гаращенко заявила, что она очень любит свою дочь и проявляет максимум заботы. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube-канале.

"Я буду бороться за свою дочь. Я жила, живу и буду жить только ради нее. Мы два человека друг для друга в этом мире", - заявила она.

Видео: (YouTube/Life)

Кроме того, женщина не согласна с тем, что ее дочь жила в антисанитарных условиях, отмечая, что после вскрытия квартиры еще не была дома и не видела, что там происходит.

"Она была в хорошем состоянии. Что произошло дальше - я не знаю. Я еще раз повторю: возможно это чья-то провокация. Я хочу это выяснить, но для этого я должна хотя бы попасть в квартиру", - говорит женщина.

Мать утверждает, что вовсе не пыталась убить дочку. Сейчас 47-летней женщине выбирают меру пресечения, однако свою причастность она отрицает и признавать не планирует.

Ранее мы писали, что "киевский Тарзан", который утверждает, что годами живет в гнезде на дереве, оказался обычным "хламовщиком".

К слову, в Одессе спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать женщину из квартиры, которую ее муж на протяжении 20 лет превращал в свалку.