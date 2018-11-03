"Запах невыносимый": одессит годами превращал квартиру в свалку (видео)

Спасателям пришлось госпитализировать его жену
В Одессе спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать женщину из квартиры, которую ее муж на протяжении 20 лет превращал в свалку. Об этом говорится на странице "Телеканал Репортер" в Facebook.
"Мусорная свалка прямо в квартире. На проспекте Академика Глушко мужчина более 20 лет собирает хлам и тащит его в дом. Запах в парадной невыносимый, есть угроза пожара", - говорится в сообщении.
Более того, соседи мужчины уточнили, что глубоко в завалах находится жена мужчины, которая давно не выходила на улицу.
"Да, я в квартире. У меня завалено. Ничего не слышно. Я слышу, что-то стучит и кричит. Муж утром ушел, я его боюсь", - сказала женщина.
По словам родственников женщины, у нее повреждена шейка бедра.
Видео: одессит превратил квартиру в свалку (facebook.com/reporter.novosti.odessa)
Напомним, в Мариуполе жительница одной из многоэтажек на бульваре Шевченко уже около 10 лет травит соседей вонью.
Ранее в Киеве при пожаре во многоэтажном жилом доме на левом берегу погибли две женщины - пожарникам усложняло работу сильное захламление квартиры бытовым мусором.
Как сообщалось ранее, с августа киевляне платят за вывоз мусора как за отдельную услугу, которую начисляют в зависимости от количества жильцов квартиры.
Видео: РБК-Украина