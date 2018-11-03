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"Запах нестерпний": одесит роками перетворював квартиру в смітник (відео)

STYLERЖиття    03.11.2018 - 08:37
Фото: (facebook.com-dnepr_om-line)
Фото: (facebook.com-dnepr_om-line)

Рятувальникам довелося госпіталізувати його дружину

В Одесі рятувальникам довелося в терміновому порядку евакуювати жінку з квартири, яку її чоловік протягом 20 років перетворював смітник. Про це йдеться на сторінці "Телеканал Репортер" Facebook.

"Сміттєве звалище прямо в квартирі. На проспекті Академіка Глушка чоловік понад 20 років збирає непотріб і тягне його в будинок. Запах у парадній нестерпний, є загроза пожежі", - йдеться в повідомленні.

Більш того, сусіди чоловіка уточнили, що глибоко в завалах знаходиться дружина чоловіка, яка давно не виходила на вулицю.

"Так, я в квартирі. У мене завалено. Нічого не чути. Я чую, щось стукає та кричить. Чоловік зранку пішов, я його боюся", - сказала жінка.

За словами родичів жінки, у неї пошкоджена шийка стегна.

Відео: одесит перетворив квартиру в смітник (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Нагадаємо, в Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів смородом.

Раніше в Києві при пожежі у багатоповерховому житловому будинку на лівому березі загинули дві жінки - пожежникам ускладнювало роботу сильне захламление квартири побутовим сміттям.

Як повідомлялося раніше, з серпня кияни платять за вивіз сміття як за окрему послугу, яку нараховують залежно від кількості мешканців квартири.

Відео: РБК-Україна

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