Можем остаться без Межигорья: новые подробности громкой истории

Межигорье может стать закрытым об общественности объектом. Об этом рассказали волонтеры и участники АТО, проживающие в Киеве.

Весной этого года АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) снова объявило конкурс на управителя Межигорьем. Конкурс должен состояться уже скоро, в первых числах апреля. Волонтеры высказывают обеспокоенность тем, что любая победившая в конкурсе компания может закрыть объект от общественности, сделав там сугубо частный бизнес с дорогой платой за вход в парк.

В комментарии для Styler Ирина Михнюк, вдова участника АТО и Героя Украины Олега Михнюка, глава правления ГО "ВОО семей погибших и безвести пропавших участников АТО, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крила 8 сотни" поделилась деталями ситуации.

"Меня в этом смысле беспокоит вопрос, будут ли в Межигорье в дальнейшем проводиться разные мероприятия для детей, для жен погибших участников АТО. Будет ли к этому доступ и как эти территории будут использоваться – вот большой вопрос. Это огромная парковая зона, где можно было бы проводить множество разных бесплатных мероприятий. Но не станет ли это территорией для кого-то одного?" – говорит она.

Фото: Доступ в Межигорье могут закрыть после проведения конкурса на управителя резиденцией, уверены волонтеры (РБК-Украина)

Ирина Михнюк как жена погибшего и работающая с семьями погибших хочет, чтобы к Межигорью остался открытый доступ.

"Хочу подчеркнуть, что я не рассматриваю этот вопрос политически. Для меня как для общественного деятеля важно это с точки зрения именно пользы для общественности. Ведь у нас в стране многие объекты закрыты большими заборами. Я уверена, что так не должно быть", - говорит Ирина Михнюк.

Она в данный момент работает над социальными проблемами семей участников АТО. Возглавив общественную союз "Крылья 8 сотни", способствует решению юридических, социальных, психологических вопросов и проблем семей погибших участников АТО, участников АТО, ветеранов войны в Афганистане. Содействует в оформлении документов, оказывает психологическую поддержку тем, чья семья потеряла мужа, сына или брата.

"Мы помогаем начать женщинам жить с начала и не "уйти в себя" после тяжелой утраты. Ведь есть разные случаи, когда государство не помогает, и все проблемы ложатся на самих женщин. Об этом мало кто говорит, к сожалению", - акцентирует внимание она.

По ее словам, такая территория как Межигорье не может быть закрыта от тех, кто мог бы получить моральную помощь от участия в разных мероприятиях на этой территории.

"Сейчас есть риск того, что мы можем остаться без Межигорья как общественного объекта для всех. Но волонтеры приложат всех усилий к тому, чтобы Межигорье не стало закрытой зоной или исключительно частным бизнесом", - подчеркивает Ирина Михнюк.

Напомним, ранее в АРМА заявили, что бизнес не заинтересован в управлении резиденцией "Межигорье".

Также ранее Печерский райсуд столицы передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где ранее жил беглый ныне экс-президент Виктор Янукович.