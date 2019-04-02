Можемо залишитися без Межигір'я: нові подробиці гучної історії

Межигір'я може стати закритим від громадськості об'єктом. Про це розповіли волонтери та учасники АТО, які проживають у Києві.

Навесні цього року АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) знову оголосило конкурс на управителя Межигір'ям. Конкурс повинен відбутися вже скоро, в перших числах квітня. Волонтери висловлюють стурбованість тим, що будь-яка компанія, яка переможе в конкурсі, може закрити об'єкт від громадськості, зробивши там суто приватний бізнес з дорогою платою за вхід в парк.

У коментарі для Styler Ірина Михнюк, вдова учасника АТО і Героя України Олега Михнюка, голова правління ГО "ВГО сімей загиблих та безвісти зниклих учасників АТО, ветеранів війни та активістів волонтерського двиэения "Крила 8 сотні" поділилася деталями ситуації.

"Мене в цьому сенсі турбує питання, чи будуть в Межигір'ї надалі проводитися різні заходи для дітей, для дружин загиблих учасників АТО. Чи буде доступ до цих територій і як ці території будуть використовуватися – ось велике питання. Це величезна паркова зона, де можна було б проводити безліч різних безкоштовних заходів. Але чи не стане це територією для когось одного?" – каже вона.

Фото: Доступ до Межигір'я можуть закрити після проведення конкурсу на управителя резиденцією, впевнені волонтери (РБК-Україна)

Ірина Михнюк як дружина загиблого і працююча з сім'ями загиблих хоче, щоб до Межигір'я залишився відкритий доступ.

"Хочу підкреслити, що я не розглядаю це питання політично. Для мене як для громадського діяча важливо це з точки зору саме користі для громадськості. Адже у нас в країні вже є багато закритих великими парканами об'єктів. Я впевнена, що так не має бути", - каже Ірина Михнюк.

Вона на даний момент працює над соціальними проблемами сімей учасників АТО. Очоливши громадську спілку "Крила 8 сотні", сприяє вирішенню юридичних, соціальних, психологічних питань і проблем сімей загиблих учасників АТО, учасників АТО, ветеранів війни в Афганістані. Сприяє в оформленні документів, надає психологічну підтримку тим, чия сім'я втратила чоловіка, сина чи брата.

"Ми допомагаємо почати жінкам жити з початку і не "піти в себе" після важкої втрати. Адже є різні випадки, коли держава не допомагає, і всі проблеми лягають на самих жінок. Про це мало хто говорить, на жаль", - акцентує увагу вона.

За її словами, така територія як Межигір'я не може бути закрита від тих, хто міг би отримати моральну допомогу від участі в різних заходах на цій території.

"Зараз є ризик того, що ми можемо залишитися без Межигір'я як суспільного об'єкта для всіх. Але волонтери докладатимуть всіх зусиль до того, щоб Межигір'я не стало закритою зоною або виключно приватним бізнесом", - наголошує Ірина Михнюк.

Нагадаємо, раніше в АРМА заявили, що бізнес не зацікавлений в управлінні резиденцією "Межигір'я".

Також раніше Печерський райсуд столиці передав в управління Нацагентству з розшуку активів заарештовану резиденцію "Межигір'я", де раніше жив біглий нині екс-президент Віктор Янукович.