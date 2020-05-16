Можем уберечься от опасных болезней: Супрун сделала важное заявление

Уляна Супрун поделилась своими мыслями касательно науки, благодаря которой мы можем вакцинировать себя и своих родственников, а также уберечься от опасных болезней. Об этом эксперт рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

"Почти каждая возможность, которую мы имеем сегодня, появилась и стала понятной благодаря развитию науки и технологий. Наука и технологии являются ключевыми двигателями развития, поскольку технологические и научные революции лежат в основе экономического прогресса, совершенствования систем здравоохранения и медицины, образования, инфраструктуры и буквально каждой сферы деятельности", - указано в сообщении.

Супрун считает, что именно отношение к науке определяет уровень развития общества и его потенциал. Одной из целей устойчивого развития также является увеличение инвестиций в научные исследования и развитие технологий.

Отмечается, что в Украине достаточно работы в данном направлении. Пока будут воспитываться псевдонаука и протираться штаны "академиками", академия наук будет лишь имитировать деятельность, а перспективные ученые из-за нехватки финансирования и устаревшей практики - выезжать за границу.

Эксперт считает, что над данным вопросом стоит задуматься, ведь украинская наука - это вопросы медицины, экономики, международного имиджа, национальной безопасности и прочих важных моментов, что касается абсолютно каждого.

Напомним, что Уляна Супрун дала советы о прогулках.

Ранее Уляна Супрун рассказала про клещей и дала советы, как защититься от этих насекомых, которые могут быть переносчиками опасных болезней.