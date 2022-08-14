Аренда жилья в кризис. Эти советы помогут вам сэкономить тысячи гривен

Из чего состоит цена аренды

Для начала давайте разберемся, из чего же состоит цена аренды жилья и почему есть бюджетные варианты и очень дорогие.

Конечно же, цена аренды во многом зависит от площади квартиры и ее местоположения. Но рассмотрим на примере стандартной однокомнатной квартиры.

Дороже обойдутся варианты возле транспортных развязок, станций метро, в районах, где развита инфраструктура - есть много школ, детских садиков, супермаркетов, магазинов и ТРЦ.

Сейчас уже во многих городах не привязываются к центру города, хотя именно там квартиры в аренду дороже. Однако цена может быть высокой и в хорошо развитых, но отдаленных районах города.

Стоимость сразу повышается, если квартира расположена в новом доме, так как там идут дополнительные расходы на охрану (или консьержа), использование домофона, сигнализаций и камер наблюдения. В таких квартирах уже сразу улучшенная планировка и использованы новые материалы для оформления.

Также владельцы квартир покупают новую мебель, сантехнику и бытовую технику, а значит захотят возместить себе расходы - с помощью цены на аренду.

Сейчас ко всем этим пунктам добавился еще один важный момент - безопасность. И тут речь не только о городе, в котором относительно безопасно, но и о размещении дома - вдали от военных объектов, заводов, станций и всего, что может стать потенциальной целью.

Квартира с раздельным санузлом и большой кухней будет стоить дороже квартиры с обычной планировкой. Дополнительно сумма может вырасти из-за хорошего интернета, спутникового телевидения, кондиционера, бойлера, стиральной машинки с сушкой.

Еще один пункт, из-за которого цена растет - наличие необходимого в квартире. Если жилье в статус "въехал и живешь" и там есть все - от электрочайника до гладильной доски, посуда и одеяла, то приготовьтесь за эксплуатацию выложить на пару тысяч больше. Такие вещи после длительного использования часто заменяются новыми, а значит - эти расходы тоже будут на хозяевах.

На что обращать внимание при аренде жиль (фото: Freepik)

Как можно экономить на аренде квартиры

Выбирайте жилье, а не все вокруг

Если вы работаете дистанционно и все, что вам нужно для счастья - удобная квартира и пару магазинов рядом, то не привязывайтесь к району. Переплачивать за станцию метро поблизости бессмысленно, если вы им пользуетесь от силы пару раз в месяц.

Лучше найти хорошую квартиру в более зеленом районе, где есть парки и свежий воздух. И на сэкономленные деньги купить велосипед, чтобы изучать окрестности.

Если вы выбираете район по своим потребностям, то ищите там же бюджетное жилье - чуть дальше от транспорта и магазинов, более старый дом.

В любом районе есть более старые и более новые дома. Учтите, чем старше дом - тем дешевле в нем аренда квартиры.

Еще один нюанс. Если вы постоянно в разъездах или же фактически только ночуете в квартире, то вам не нужно жилье с большой площадью. Ищите маленькую, но комфортную квартиру с хорошей кроватью и исправной сантехникой.

Не гонитесь за идеальным ремонтом

Если квартире уже лет 20, а владелец завышает цену из-за новенького евроремонта - торгуйтесь. Обычно такие ремонты делают не самыми качественными стройматериалами и обходятся косметическим марафетом, который начнет осыпаться уже через полгода.

При осмотре жилья ищите недостатки

Это поможет вам сбить цену у арендодателя или же добиться замены, починки того, что не в порядке. Проверьте все краны, шкафчики и дверцы, как закрываются двери между комнатами и входные, как открываются и закрываются окна. Осмотрите побелку или обои.

Если владелец хочет высокую цену, вы можете справедливо спросить - а где стиральная машина, кровать, а не диван или почему нет ортопедического матраса.

Обнаружив недостатки и продемонстрировав их хозяину, вы сразу и себя обезопасите на будущее. Вас не заставят за это платить и стоит все нюансы сразу внести в договор.

Как вариант - вы можете предложить хозяину самостоятельно все отремонтировать, но все это будет вычтено из вашей суммы аренды.

Кстати, отсутствие балкона, балкон незастекленный, балкон неухоженный - это повод снизить сумму сразу же. Первый этаж, последние этажи, угловая квартира - тоже. Сейчас в этот список входит еще и отсутствие бомбоубежища.

Обычные окна, а не стеклопакеты. Линолеум на полу, а не паркет и плитка, душ, а не ванна - все это поводы для снижения цены.

Небольшие города удобны для аренды в любом районе

Учитывайте это, когда будете искать жилье. Порой от окраины до центра города можно спокойно дойти пешком за 20-25 минут, а разница в ежемесячной цене аренды порой достигает 5 тысяч - только лишь из-за местоположения.

Экономьте на коммунальных услугах

Чаще всего оплата коммунальных услуг не входит в стоимость аренды жилья и оплачивается съемщиком отдельно. До заключения договора выясните у хозяина, сколько в квартире зарегистрировано человек, есть ли какие-то льготы, установлены ли счетчики на все.

Договоритесь сразу, что поменяете все лампы на энергосберегающие - или предложите это сделать владельцу квартиры. Проверьте технику - порой старый холодильник или стиральная машина могут "накручивать" в месяц больше, чем все остальное.

Ищите компаньона

Совместить в одной небольшой квартире две семьи с детьми, наверное, будет сложно. А вот арендовать дом возле города для всех - намного выгоднее.

Цена аренды на двухкомнатные квартиры порой не сильно отличаются от цены аренды на однокомнатные, поэтому смело арендуйте с кем-то на пару. Так вы разделите расходы пополам, и не только на аренду и коммунальные услуги, а еще и на интернет и расходы по уходу за жильем.

Составляйте договор

Зафиксируйте там недостатки, пропишите в нем все нюансы по поводу техники, ремонта и мебели. И самое главное - впишите пункт о том, что сумма аренды (в гривнах) не будет меняться в течении 6 или 12 месяцев с момента подписания договора.

Как экономить на аренде дома или квартиры (фото: Freepik)