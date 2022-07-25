Можно ли консервировать во время менструаций и добавлять йодированную соль: точный ответ
Наши предки не жаловали естественную женскую физиологию и считали, что женщина во время менструации "нечиста". Отсюда и пошли сомнения, можно ли консервировать при месячных. Или можно ли солить и консервировать с йодированной солью.
В какие мифы нужно верить, а в какие категорически нет - читайте ниже.
Можно ли консервировать во время менструаций
Бытует мнение, что в эти дни женщина через кожу и поры выделяет особый белок, который на фрукты и овощи действует как токсин. При консервации он попадает в банки. Овощи начинают бродить, крышки сдуваются, и пища становится непригодной к употреблению.
Еще одна теория запрета заключается в том, что во время менструаций человек плохо себя чувствует и не может заниматься таким трудоемким процессом. Таким образом, примета ограждает от тяжелого труда и излишней нагрузки на организм.
Народные приметы гласят, если при месячных солить огурцы, они станут горькими и невкусными. Засоленная капуста - потемнеет, станет мягкой и начнет вонять.
Консервированные компоты забродят. А если, законсервируете помидоры во время месячных - они полопаются и превратятся в кашу.
Консервированные банки с маринованными кабачками вздуются. Их придется выбросить.
Если во время менструаций все же нужно консервировать, то необходимо тщательно стерилизовать банки, хорошо мыть и полоскать овощи. На руки лучше одеть перчатки одноразовые, чтобы избежать попадания микробов в стерильную посуду. Очень важно соблюдать пропорции специй, которые указаны в рецепте. Если следовать всем правилам хорошей консервации, банки прекрасно простоят отведенный срок, а приметы и суеверия пусть остаются в далеком прошлом.
Как вариант, женщина во время менструации может только руководить процессом, а готовить маринад и закатывать банки лучше остальным членам семьи.
Все приметы, касающиеся приготовления пищи, с точки зрения современного человека не имеют никакого смысла. Главное - готовить соленья с хорошим настроением и позитивными мыслями.
Консервировать с йодированной солью запрещено?
Йодированная соль - обычная поваренная соль, обогащенная йодом. Современная соль содержит не чистый йод. Еще лет 20-30 назад ее обогащали йодидом калия. Такой компонент действительно негативно влиял на вкус и цвет овощей при засолке. Дополнительную опасность представляло и вещество тиосульфат натрия, входившее в состав.
Однако, на современных прилавках найти йодированную соль с этими добавками невозможно. Йодид калия заменили на йодат, а от тиосульфата натрия отказались.
Поэтому такая соль не представляет угрозы для консервации и не влияет на цвет, вкус и консистенцию продуктов.
Теряют ли овощи витамины
Бытует мнение, что во время консервации овощи и фрукты теряют полезные свойства - это безусловно так, витаминов становится меньше. Однако пользу организм все равно получает.
Например, во время термической обработки многие витамины и микроэлементы действительно разрушаются, например витамин С.Некоторых микроэлементов все же нельзя избавиться - кальций и магний. Поэтому дозу полезных веществ и микроэлементов организм все же получит.
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