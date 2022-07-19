Эти специи могут испортить консервацию: не переусердствуйте
Обычно домохозяйки во время консервирования любят добавлять новые специи. Однако, не все пряности можно добавлять, ведь некоторые могут испортить заготовки на зиму.
Что можно и нельзя добавлять к консервации - читайте ниже.
От каких специй лучше отказаться
Розмарин и тимьян. Такие травы придадут консервации пряного аромата. В результате заготовки могут получиться достаточно насыщенными. Поэтому лучше обойтись маленькой веточкой или вообще отказаться.
Лавровый листок. Это всем известная специя при консервировании овощей, грибов, рыбы, мяса и дичи. Лавровый листок придает вкус любому продукту (кроме сладкого).
Однако нужно не переусердствовать, или вообще отказаться, ведь его избыток может испортить вкус консервации.
Что можно добавлять к консервации
Некоторые специи могут оказать домашним заготовкам остроты, пикантности, пряности или сладости, а еще - обогатить их витаминами и продлить срок годности.
Базилик. Хорошо гармонирует со сладким перцем, помидорами и фасолью, огурцами, грибами и кабачками.
Кориандр (кинза). Такую специю используют для придания аромата рыбным, мясным и овощным консервам.
Острый перец. Это для тех, кто любит острую консервацию. Она придаст пикантности и остроты маринованным огурцам, помидорам и другим овощным ассорти.
Мята и мелисса. Ментолового вкуса даст консервациям мята, а мелисса - лимонных ноток. Прекрасно сочетаются со всеми овощами.
Чеснок. Он идеально сочетается практически со всеми овощами.
Петрушка. Во время консервации хозяйки используют и корень, и листья, и семена.
Укроп. Во время консервирования огурцов и помидоров используют соцветия укропа, которые придают разносолам и маринадам особый пряный аромат и вкус.
Тархун. В домашних заготовках он просто незаменим. Вещества, которые содержатся в его листьях, подавляют рост молочнокислых бактерий и улучшают вкус и запах овощей.
Душистый перец. Его применяют в виде горошка или в молотом виде.
Корица. Ее используют в мариновании грибов, овощей, фруктов, приготовлении повидла, варенья и джемов.
Гвоздика. Такая специя сочетается с различными ингредиентами в маринадах при консервировании грибов, овощей, фруктов и рыбы.
Горчица. Зерна горчицы используются при консервировании овощей, грибов, рыбы.
Сельдерей. Применяют во время соления и маринования огурцов, патиссонов, кабачков и грибов.
Хрен. Обычно листья хрена применяют при засолке и консервировании овощей, что придает им особый вкус.
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