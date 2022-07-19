Ці спеції можуть зіпсувати консервацію: не перестарайтеся

Зазвичай домогосподині під час консервування люблять додавати нові спеції. Однак, не усі прянощі можна додавати, адже деякі можуть зіпсувати заготовки на зиму.

Що можна і не можна додавати до консервації - читайте нижче.

Від яких спецій краще відмовитися

Розмарин та чебрець. Такі трави додадуть консервації пряного аромату. В результаті заготовки можуть вийти досить насиченими. Тому краще обійтися маленькою гілочкою або взагалі відмовитися.

Лавровий листок. Це усім відома спеція при консервуванні овочів, грибів, риби, м'яса та дичини. Лавровий листок надає смаку будь-якому продукту (крім солодкого).

Однак потрібно не перестаратися, або взагалі відмовитися, адже його надлишок може зіпсувати смак консервації.

Що можна додавати до консервації

Деякі спеції можуть надати домашнім заготовкам гостроти, пікантності, пряності або солодкості, а ще - збагатити їх вітамінами та продовжити термін придатності.

Базилік. Добре гармоніює з солодким перцем, помідорами і квасолею, огірками, грибами і кабачками.

Коріандр (кінза). Таку спецію використовують для додання аромату рибним, м'ясним і овочевим консервам.

Гострий перець. Це для тих, хто любить гостру консервацію. Вона додасть пікантності та гостроти маринованим огіркам, помідорам й іншим овочевим асорті.

М'ята і меліса. Ментолового смаку дасть консерваціям м'ята, а меліса - лимонних ноток. Чудово поєднуються з усіма овочами.

Часник. Він ідеально поєднується практично зі всіма овочами.

Петрушка. Під час консервації господині використовують і корінь, і листя, і насіння.

Кріп. Під час консервування огірків та помідорів використовують суцвіття кропу, які надають різносолам та маринадам особливого пряного аромату і смаку.

Тархун. У домашніх заготовках він просто незамінний. Речовини, які містяться в його листі, пригнічують ріст молочнокислих бактерій та покращують смак і запах овочів.

Запашний перець. Його застосовують у вигляді горошку або в молотому вигляді.

Кориця. Її використовують в маринуванні грибів, овочів, фруктів, приготуванні повидла, варення та джемів.

Гвоздика. Така спеція поєднується з різними інгредієнтами в маринадах при консервуванні грибів, овочів, фруктів та риби.

Гірчиця. Зерна гірчиці використовуються при консервуванні овочів, грибів, риби.

Селера. Застосовують під час соління й маринування огірків, патисонів, кабачків і грибів.

Хрін. Зазвичай листя хрону застосовують при засолюванні та консервуванні овочів, що надає їм особливого смаку.