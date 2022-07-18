Смачна і корисна заправка для борщу в банці на зиму: готується дуже просто

Приготувати заправку для такого борщу можна про запас і самостійно. Потрібно лише ретельно підібрати овочі, яких в розпал літа дуже багато.

Борщ, улюблена і традиційна страва українців, особливо в пошані взимку. Він відмінно зігріває, а інгредієнти допоможуть зберегти імунітет і наситять організм взимку вітамінами та корисними речовинами.

Рецепт заправки для борщу на зиму в банку, розповіли в ProstoWay.

Цей рецепт розрахований на 12 баночок об'ємом в 0,5 літра. Якщо ви хочете запастися такими заправками на всю зиму - збільшуйте кількість інгредієнтів.

Інгредієнти:

Буряк - 3 кг

Морква - 1 кг

Цибуля - 1 кг

Перець болгарський - 1 кг

Помідори - 1 кг

Цукор - 1 склянка

Сіль - 3 ст. ложки

Рослинна олія - 1 склянка

Оцет (9%) - 125 мл

Спосіб приготування:

Всі овочі помийте, очистіть від шкірки. Лук наріжте півкільцями або кубиками - як вам більше подобається. Буряк і моркву натріть на крупній тертці.

Болгарський перець наріжте тонкою соломкою або пластинками. Помідори розділіть на чотири частини або наріжте тонкими кружечками.

Всі овочі викладаємо в каструлю шарами. Спочатку цибулю, потім буряк і моркву, потім помідори та болгарський перець. Зверху насипаємо сіль, цукор, оцет і рослинну олію.

Ставимо каструлю на невеликий вогонь і чекаємо, поки овочі пустять сік. Потім перемішуємо і варимо близько пів години (25-30 хвилин) на середньому вогні.

Готову гарячу заправку розливаємо по стерилізованим банкам і закриваємо. Зберігати банки можна в темному і прохолодному місці.