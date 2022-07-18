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Смачна і корисна заправка для борщу в банці на зиму: готується дуже просто

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Понеділок 18 липня 2022 22:05
Смачна і корисна заправка для борщу в банці на зиму: готується дуже просто Рецепт швидкої заправки для борщу на зиму (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Борщ, улюблена і традиційна страва українців, особливо в пошані взимку. Він відмінно зігріває, а інгредієнти допоможуть зберегти імунітет і наситять організм взимку вітамінами та корисними речовинами.

Приготувати заправку для такого борщу можна про запас і самостійно. Потрібно лише ретельно підібрати овочі, яких в розпал літа дуже багато.

Рецепт заправки для борщу на зиму в банку, розповіли в ProstoWay.

Цей рецепт розрахований на 12 баночок об'ємом в 0,5 літра. Якщо ви хочете запастися такими заправками на всю зиму - збільшуйте кількість інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • Буряк - 3 кг
  • Морква - 1 кг
  • Цибуля - 1 кг
  • Перець болгарський - 1 кг
  • Помідори - 1 кг
  • Цукор - 1 склянка
  • Сіль - 3 ст. ложки
  • Рослинна олія - 1 склянка
  • Оцет (9%) - 125 мл

Спосіб приготування:

Всі овочі помийте, очистіть від шкірки. Лук наріжте півкільцями або кубиками - як вам більше подобається. Буряк і моркву натріть на крупній тертці.

Болгарський перець наріжте тонкою соломкою або пластинками. Помідори розділіть на чотири частини або наріжте тонкими кружечками.

Всі овочі викладаємо в каструлю шарами. Спочатку цибулю, потім буряк і моркву, потім помідори та болгарський перець. Зверху насипаємо сіль, цукор, оцет і рослинну олію.

Ставимо каструлю на невеликий вогонь і чекаємо, поки овочі пустять сік. Потім перемішуємо і варимо близько пів години (25-30 хвилин) на середньому вогні.

Готову гарячу заправку розливаємо по стерилізованим банкам і закриваємо. Зберігати банки можна в темному і прохолодному місці.

До речі, раніше ми поділилися з вами неймовірно смачними рецептами закруток за рецептами італійських кухарів.

А ще ми розповідали про те, який нюанс потрібно знати при заморожуванні на зиму овочів.

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