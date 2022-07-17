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Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 17:58
Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів Фото: Круті рецепти закруток на зиму від італійських кухарів (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон заготовок на зиму в самому розпалі та триває консервація, приготування салатів і варення, а також заморозки та засушування продуктів.

Для закруток можна використовувати старі перевірені рецепти, а можна спробувати що-небудь новеньке, наприклад, від кращих кухарів Італії.

Самі карколомні рецепти консервації за італійськими рецептами - читайте в матеріалі нижче.

Томатний джем по-сицилійськи

  • Помідори сливка - 1 кг
  • Цукор - 450-500 г
  • Лимонний сік - 130 мл
  • Свіжий базилік
  • Перець чилі - 1 шт.

Наріжте помідори навпіл, покладіть зрізом вниз на деко, застелене фольгою. Поставте в розігріту до 160-170 градусів духовку і випікайте 30 хвилин.

Потім дайте помідорів охолонути та зніміть з них шкірку. Покладіть помідори в каструлю, засипте цукром, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть 8 хвилин, але так, щоб вони не кипіли.

Зніміть з вогню, додайте лимонний сік, нарізані свіжий базилік і перець. Розкладіть по стерилізованим банкам і закрутіть. Гостроту можна регулювати перцем - його можна покласти менше.

Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів

Томатний джем (фото: unsplash.com)

Гострий джем з перцю

  • Суміш перців (гострий і болгарський) - 1 кг
  • Цибуля - 0,5 кг
  • Цукор - 600 г
  • Яблучний оцет - 450 мл
  • Лимон - 1 шт.
  • Імбир
  • Запашний перець
  • Гвоздика
  • Кориця
  • Цедра лимона
  • Сіль

Всі маніпуляції варто виконувати в одноразових рукавичках, інакше можуть бути опіки від гострого перцю. Помийте перець і обсушити. Гострий залийте окропом на 5 хвилин. Потім злийте воду і знову залийте окропом на 5 хвилин.

Потім овочі потрібно очистити, лимон очистити від плівок і кісточок і нарізати скибочками. Далі перець відправляйте в блендер, туди ж почищений цибулю. Можна просто дрібно нарізати.

Всі спеції складіть в мішечок або марлю (щоб потім не виловлювати). У каструлю складіть цукор, оцет, цибулю, перець, нарізаний лимон і спеції. Перемішайте і поставте на вогонь.

Дайте масі закипіти, зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин. Потім накриваємо каструлею і залишаємо на ніч.

На наступний день джем варимо на повільному вогні до потрібної консистенції та періодично помішувати. Спеції можна буде витягнути.

Готовий джем розкласти по стерилізованим баночках і закрутити.

Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів

Джем з перців (unsplash.com)

П'яні яблука

Цей рецепт родом з італійського регіону Фріулі. Такі яблука можна потім використовувати як десерт або для начинки.

  • Яблука - 1 кг
  • Цукор - 500 г
  • Біле сухе вино - 1 л
  • Лимон - 1 шт.
  • Гвоздика

Яблучка почистити та нарізати на 4-8 частин. Скласти в каструлю і залити водою з лимонним соком. В іншу каструлю налити вино, додати цукор і поставити на вогонь.

Коли вино закипить - скласти в нього яблука і поварити. Коли яблука зваряться, але ще будуть міцні - дістаньте їх акуратно з каструлі. А вино з цукром потрібно уварити до стану сиропу. Потім знову занурте яблука в сироп і залиште на добу.

Потім знову дістаньте яблука і розкладіть по стерилізованим баночках, додайте гвоздику. А сироп доведіть до кипіння і залийте їм яблука.

Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів

П'яні яблука (unsplash.com)

Медово-лимонний джем

  • Лимони - 550 г
  • Цукор - 1 кг
  • Рідкий мед - 220-230 г
  • Вода - 2,5 л

Лимони помийте за допомогою жорсткої щітки, відріжте верх і низ, складіть в каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 2 години. Готові лимони повинні бути дуже м'якими.

Лимони витягуйте з води та залиште остигати. Воду від лимонів не виливайте. Лимони наріжте дрібно шматочками разом зі шкіркою, видаліть тільки кісточки. Знову складіть в каструлю і залийте водою від варіння (1,7 л). Якщо води не вистачить, додайте звичайну.

Додайте цукор і мед, доведіть до кипіння і часто помішуйте. Цукор повинен розчинитися повністю. Варіть на маленькому вогні до тих пір, поки джем не почне густіти.

Готовий джем перекладіть в гарячі стерилізовані банки, міцною закрийте і залиште на ніч. Потім приберіть в сухе і прохолодне місце - їх можна зберігати до двох років.

Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарів

Медово-лимонний джем (unsplash.com)

Калабрійські баклажани в томаті

  • Баклажани - 3 кг
  • Помідори - 3 кг
  • Болгарський перець - 1 кг
  • Кислі яблука - 2 шт.
  • Гострий перець - 2-3 шт.
  • Часник - 8 зубчиків
  • Сіль - 80-100 г
  • Цукор - 200 г
  • Рослинна олія - 1 склянка
  • Оцет - 30 мл

Всі овочі ретельно помити та обсушити. Перець, помідори і яблука подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Скласти в каструлю з товстими стінками.

Нагріти на вогні, додати сіль, цукор і рослинну олію. Довести до кипіння і додати оцет.

Баклажани нарізати кільцями або півкільцями, до 1,5 см завтовшки. Скласти в киплячу суміш. Додати подрібнений або пропущений через прес гострий перець. Проварити 20 хвилин.

Розкласти в гарячі стерильні банки, закрити кришкою, перевернути та укутати до повного охолодження.

Калабрійські баклажани і джем по-сицилійськи: круті рецепти заготовок від італійських кухарівКалабрійські баклажани в томаті (unsplash.com)

До речі, раніше ми писали про те, як можна зробити в'ялені помідори по-італійськи самостійно.

А ще ми давали рецепт маринованих грибів за одну добу.

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