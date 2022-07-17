Калабрийские баклажаны и джем по-сицилийски: крутые рецепты заготовок от итальянских поваров

Для закруток можно использовать старые проверенные рецепты, а можно попробовать что-нибудь новенькое, например, от лучших поваров Италии.

Сезон заготовок на зиму в самом разгаре и продолжается консервация, приготовление салатов и варенья, а также заморозки и засушки продуктов.

Самые сногсшибательные рецепты консервации по итальянским рецептам - читайте в материале ниже.

Томатный джем по-сицилийски

Помидоры сливка - 1 кг

Сахар - 450-500 г

Лимонный сок - 130 мл

Свежий базилик

Перец чили - 1 шт.

Нарежьте помидоры пополам, положите срезом вниз на противень, застеленный фольгой. Поставьте в разогретую до 160-170 градусов духовку и выпекайте 30 минут.

Потом дайте помидорам остыть и снимите с них шкурку. Положите помидоры в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 8 минут, но так, чтобы они не кипели.

Снимите с огня, добавьте лимонный сок, нарезанные свежий базилик и перец. Разложите по стерилизованным банкам и закрутите. Остроту можно регулировать перцем - его можно положить меньше.

Томатный джем (фото: unsplash.com)

Острый джем из перца

Смесь перцев (острый и болгарский) - 1 кг

Лук - 0,5 кг

Сахар - 600 г

Яблочный уксус - 450 мл

Лимон - 1 шт.

Имбирь

Душистый перец

Гвоздика

Корица

Цедра лимона

Соль

Все манипуляции стоит выполнять в одноразовых перчатках, иначе могут быть ожоги от острого перца. Помойте перец и обсушите. Острый залейте кипятком на 5 минут. Потом слейте воду и снова залейте кипятком на 5 минут.

Потом овощи нужно очистить, лимон очистить от пленок и косточек и нарезать ломтиками. Далее перец отправляйте в блендер, туда же почищенный лук. Можно просто мелко нарезать.

Все специи сложите в мешочек или марлю (чтобы потом не вылавливать). В кастрюлю сложите сахар, уксус, лук, перец, нарезанный лимон и специи. Помешайте и поставьте на огонь.

Дайте массе закипеть, убавьте огонь и варите 30 минут. Потом накрываем кастрюлей и оставляем на ночь.

На следующий день джем варим на медленном огне до нужной консистенции и периодически помешиваем. Специи можно будет вытащить.

Готовый джем разложить по стерилизованным баночкам и закрутить.

Джем из перцев (unsplash.com)

Пьяные яблоки

Этот рецепт родом из итальянского региона Фриули. Такие яблоки можно потом использовать как десерт или для начинки.

Яблоки - 1 кг

Сахар - 500 г

Белое сухое вино - 1 л

Лимон - 1 шт.

Гвоздика

Яблочки почистить и нарезать на 4-8 частей. Сложить в кастрюлю и залить водой с лимонным соком. В другую кастрюлю налить вино, добавить сахар и поставить на огонь.

Когда вино закипит - сложить в него яблоки и поварить. Когда яблоки сварятся, но еще будут крепкие - достаньте их аккуратно из кастрюли. А вино с сахаром нужно уварить до состояния сиропа. Затем снова погрузите яблоки в сироп и оставьте на сутки.

Потом снова достаньте яблоки и разложите по стерилизованным баночкам, добавьте гвоздику. А сироп доведите до кипения и залейте им яблоки.

Пьяные яблоки (unsplash.com)

Медово-лимонный джем

Лимоны - 550 г

Сахар - 1 кг

Жидкий мед - 220 -230 г

Вода - 2,5 л

Лимоны помойте с помощью жесткой щетки, отрежьте верх и низ, сложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 2 часа. Готовые лимоны должны быть очень мягкими.

Лимоны вытаскивайте из воды и оставьте остывать. Воду от лимонов не выливайте. Лимоны нарежьте мелко кусочками вместе со шкуркой, удалите только косточки. Снова сложите в кастрюлю и залейте водой от варки (1,7 л). Если воды не хватит, добавьте обычную.

Добавьте сахар и мед, доведите до кипения и часто помешивайте. Сахар должен раствориться полностью. Варите на маленьком огне до тех пор, пока джем не начнет густеть.

Готовый джем переложите в горячие стерилизованные банки, крепкой закройте и оставьте на ночь. Потом уберите в сухое и прохладное место - их можно хранить до двух лет.

Медово-лимонный джем (unsplash.com)

Калабрийские баклажаны в томате

Баклажаны - 3 кг

Помидоры - 3 кг

Болгарский перец- 1 кг

Кислые яблоки - 2 шт.

Острый перец - 2-3 шт.

Чеснок - 8 зубчиков

Соль - 80-100 г

Сахар - 200 г

Растительное масло - 1 стакан

Уксус - 30 мл

Все овощи тщательно помыть и обсушить. Перец, помидоры и яблоки измельчить с помощью блендера или мясорубки. Сложить в кастрюлю с толстыми стенками.

Нагреть на огне, добавить соль, сахар и растительное масло. Довести до кипения и добавить уксус.

Баклажаны нарезать кольцами или полукольцами, до 1,5 см толщиной. Сложить в кипящую смесь. Добавить измельченный или пропущенный через пресс острый перец. Проварить 20 минут.

Разложить в горячие стерильные банки, закрыть крышкой, перевернуть и укутать до полного остывания.

Калабрийские баклажаны в томате (unsplash.com)