Вкусная и полезная заправка для борща в банке на зиму: готовится очень просто
Борщ, любимое и традиционное блюдо украинцев, особенно в почете зимой. Он отлично согревает, а ингредиенты помогут сохранить иммунитет и насытят организм зимой витаминами и полезными веществами.
Приготовить заправку для такого борща можно впрок и самостоятельно. Нужно лишь тщательно подобрать овощи, которых в разгар лета очень много.
Рецепт заправки для борща на зиму в банке, рассказали в ProstoWay.
Этот рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите запастись такими заправками на всю зиму - увеличивайте количество ингредиентов.
Ингредиенты:
- Свекла - 3 кг
- Морковь - 1 кг
- Лук - 1 кг
- Перец болгарский - 1 кг
- Помидоры - 1 кг
- Сахар - 1 стакан
- Соль - 3 ст. ложки
- Растительное масло - 1 стакан
- Уксус (9%) - 125 мл
Способ приготовления:
Все овощи помойте, очистите от кожуры. Лук нарежьте полукольцами или кубиками - как вам больше нравится. Свеклу и морковь натрите на крупной терке.
Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой или пластинками. Помидоры разделите на четыре части или нарежьте тонкими кружочками.
Все овощи выкладываем в кастрюлю слоями. Сначала лук, потом свеклу и морковь, потом помидоры и болгарский перец. Сверху насыпаем соль, сахар, уксус и растительное масло.
Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Потом перемешиваем и варим около получаса (25-30 минут) на среднем огне.
Готовую горячую заправку разливаем по стерилизованным банкам и закрываем. Хранить банки можно в темном и прохладном месте.
Кстати, ранее мы поделились с вами невероятно вкусными рецептами закруток по рецептам итальянских поваров.
А еще мы рассказывали о том, какой нюанс нужно знать при заморозке на зиму овощей.