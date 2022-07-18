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Вкусная и полезная заправка для борща в банке на зиму: готовится очень просто

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Понедельник 18 июля 2022 22:05
Вкусная и полезная заправка для борща в банке на зиму: готовится очень просто Рецепт быстрой заправки для борща на зиму (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Борщ, любимое и традиционное блюдо украинцев, особенно в почете зимой. Он отлично согревает, а ингредиенты помогут сохранить иммунитет и насытят организм зимой витаминами и полезными веществами.

Приготовить заправку для такого борща можно впрок и самостоятельно. Нужно лишь тщательно подобрать овощи, которых в разгар лета очень много.

Рецепт заправки для борща на зиму в банке, рассказали в ProstoWay.

Этот рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите запастись такими заправками на всю зиму - увеличивайте количество ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Свекла - 3 кг
  • Морковь - 1 кг
  • Лук - 1 кг
  • Перец болгарский - 1 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Сахар - 1 стакан
  • Соль - 3 ст. ложки
  • Растительное масло - 1 стакан
  • Уксус (9%) - 125 мл

Способ приготовления:

Все овощи помойте, очистите от кожуры. Лук нарежьте полукольцами или кубиками - как вам больше нравится. Свеклу и морковь натрите на крупной терке.

Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой или пластинками. Помидоры разделите на четыре части или нарежьте тонкими кружочками.

Все овощи выкладываем в кастрюлю слоями. Сначала лук, потом свеклу и морковь, потом помидоры и болгарский перец. Сверху насыпаем соль, сахар, уксус и растительное масло.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Потом перемешиваем и варим около получаса (25-30 минут) на среднем огне.

Готовую горячую заправку разливаем по стерилизованным банкам и закрываем. Хранить банки можно в темном и прохладном месте.

Кстати, ранее мы поделились с вами невероятно вкусными рецептами закруток по рецептам итальянских поваров.

А еще мы рассказывали о том, какой нюанс нужно знать при заморозке на зиму овощей.

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