Вкусная и полезная заправка для борща в банке на зиму: готовится очень просто

Приготовить заправку для такого борща можно впрок и самостоятельно. Нужно лишь тщательно подобрать овощи, которых в разгар лета очень много.

Борщ, любимое и традиционное блюдо украинцев, особенно в почете зимой. Он отлично согревает, а ингредиенты помогут сохранить иммунитет и насытят организм зимой витаминами и полезными веществами.

Рецепт заправки для борща на зиму в банке, рассказали в ProstoWay.

Этот рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите запастись такими заправками на всю зиму - увеличивайте количество ингредиентов.

Ингредиенты:

Свекла - 3 кг

Морковь - 1 кг

Лук - 1 кг

Перец болгарский - 1 кг

Помидоры - 1 кг

Сахар - 1 стакан

Соль - 3 ст. ложки

Растительное масло - 1 стакан

Уксус (9%) - 125 мл

Способ приготовления:

Все овощи помойте, очистите от кожуры. Лук нарежьте полукольцами или кубиками - как вам больше нравится. Свеклу и морковь натрите на крупной терке.

Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой или пластинками. Помидоры разделите на четыре части или нарежьте тонкими кружочками.

Все овощи выкладываем в кастрюлю слоями. Сначала лук, потом свеклу и морковь, потом помидоры и болгарский перец. Сверху насыпаем соль, сахар, уксус и растительное масло.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Потом перемешиваем и варим около получаса (25-30 минут) на среднем огне.

Готовую горячую заправку разливаем по стерилизованным банкам и закрываем. Хранить банки можно в темном и прохладном месте.