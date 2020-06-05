Можно справиться: Супрун рассказала, как избавиться от запаха из рта

Неприятный запах из рта – это проблема, с которой сталкиваются многие. Научное название этой напасти – галитоз и многие предпочитают справляться с проблемой с помощью жевательной резинки или спреев для полости рта. Однако правильнее было бы установить причину неприятного запаха и избавиться от него навсегда.

Как объяснила на своей странице в Facebook Уляна Супрун, чаще всего причинами галитоза становятся проблемы, связанные с полостью рта, а также проблемы в работе внутренних органов. Она перечислила самые распространенные причины.

Еда с запахом. По словам Супрун, это причина самая нейтральная. Летучие серосодержащие соединения, соединения лука и чеснока попадают в кровь, соединяются с гемоглобином, переносятся в легкие и выходят из тела вместе с выдохом. К такому же результату приводит уксусный альдегид, который приводит к запаху перегара. Есть только два варианта решения: подождать сутки-двое или не употреблять такие продукты.

Нечищенные зубы и бактерии. Если не почистить зубы, то крошки пищи остаются между зубами и начинают разлагаться. Эти остатки пищи поедают бактерии, живущие на зубах, и образовывают летучие серосодержащие соединения с неприятным запахом. Результатом может быть не только неприятный запах, но и разрушение эмали, образование зубного налета. Если зубы не чистить систематически, то появится зубной камень. Как решить: чистить зубы два раза в день пастой с фтором, пользоваться зубной нитью, регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не болит.

Бактерии на языке. Бактерии, которые живут на задней поверхности языка, могут стать причиной неприятного запаха. Они питаются отмершими клетками. Справиться с ними можно с помощью чистки языка зубной щеткой, полосканием рта раствором хлоргексидина, ополаскивателями с эфирными маслами, ионами цинка, магния, 3% растворами перекиси водорода.

Болезни десен. Если допустить образование зубного камня и не удалить его во время профессиональной чистки зубов, то может появиться воспаление десен и карманы между зубами и десной. В таких карманах бактериям и остаткам пищи особенно уютно, а щеткой туда достать уже сложно. Это приводит к развитию гингивита – заболевание десен, со склонностью к повреждению и плохим запахом. Гингивит может привести к периодонтиту и потере зубов.

Сухость во рту. Утренний запах во рту бывает плохим, когда человек спит с открытым ртом, и ротовая полость становится сухой. Слюна защищает от размножения грамотрицательных бактерий, которые делают из остатков пищи вонючие соединения и кислоту. Ставьте возле кровати стакан с водой, чтобы можно было сделать несколько глотков ночью и утром.

Сухость во рту может вызвать курение, прием некоторых лекарств. Также это явление бывает у людей пожилого возраста, диабетиков, больных с нефритом, нарушениями щитовидной железы, а также в состоянии стресса.

Болезни горла. Причиной неприятного запаха может стать тонзиллит, синусит. Бактерии образовывают летучие серосодержащие вонючие соединения. Лечить эти состояния нужно под присмотром отоларинголога.

Гастроэзофагеальный рефлюкс. Есть определенная связь между неуместным расслаблением сфинктера, между желудком и пищеводом и галитозом. В этом случае для уменьшения отрыжки из желудка в пищевод, рекомендуется принять меры по уменьшению веса, уменьшить порции, отказаться от кофеина. Врач может прописать препараты для уменьшения кислотности желудочного сока.

Кроме того, по словам Супрун, причинами плохого запаха изо рта могут стать болезни внутренних органов: сахарный диабет, болезни печени, неспособность почек фильтровать азотсодержащие соединения. В таких случаях нужна диагностика и помощь специалиста.

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