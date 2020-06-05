Можна впоратися: Супрун розповіла, як позбутися від неприємного запаху з рота

Неприємний запах з рота – це проблема, з якою стикаються багато людей. Наукова назва цієї напасті – галітоз і багато воліють справлятися з проблемою за допомогою жувальної гумки або спреїв для порожнини рота. Однак правильніше було б встановити причину неприємного запаху і позбутися від нього назавжди.

Як пояснила на своїй сторінці в Facebook Уляна Супрун, найчастіше причинами галітоза стають проблеми, пов'язані з порожниною рота, а також проблеми в роботі внутрішніх органів. Вона перерахувала найпоширеніші причини.

Їжа з запахом. За словами Супрун, це причина сама нейтральна. Летючі сірковмісні сполуки, сполуки цибулі та часнику потрапляють в кров, з'єднуються з гемоглобіном, переносяться в легені та виходять з тіла разом з видихом. До такого ж результату приводить оцтовий альдегід, який призводить до запаху перегару. Є тільки два варіанти вирішення: почекати добу-двоє або не вживати такі продукти.

Нечищені зуби та бактерії. Якщо не почистити зуби, то крихти їжі залишаються між зубами та починають розкладатися. Ці залишки їжі поїдають бактерії, які живуть на зубах, і утворюють летючі сірковмісні сполуки з неприємним запахом. Результатом може бути не тільки неприємний запах, але і руйнування емалі, утворення зубного нальоту. Якщо зуби не чистити систематично, то з'явиться зубний камінь. Як вирішити: чистити зуби два рази в день пастою з фтором, користуватися зубною ниткою, регулярно відвідувати стоматолога, навіть якщо нічого не болить.

Бактерії язика. Бактерії, які живуть на задній поверхні язика, можуть стати причиною неприємного запаху. Вони живляться відмерлими клітинами. Впоратися з ними можна за допомогою чищення язика зубною щіткою, полоскання рота розчином хлоргексидину, ополіскувачами з ефірною олією, іонами цинку, магнію, 3% розчином перекису водню.

Хвороби ясен. Якщо допустити утворення зубного каменю і не видалити його під час професійної чистки зубів, то може з'явитися запалення ясен і кишені між зубами і яснами. У таких кишенях бактеріям і залишками їжі особливо затишно, а щіткою туди дістати вже складно. Це призводить до розвитку гінгівіту – захворювання ясен, зі схильністю до пошкодження і поганим запахом. Гінгівіт може призвести до періодонтиту і втрати зубів.

Сухість у роті. Ранковий запах у роті буває поганим, коли чоловік спить з відкритим ротом, і ротова порожнина стає сухою. Слина захищає від розмноження грамнегативних бактерій, які роблять із залишків їжі смердючі з'єднання і кислоту. Ставте біля ліжка склянку з водою, щоб можна було зробити кілька ковтків вночі та вранці.

Сухість у роті може викликати куріння, прийом деяких ліків. Також це явище буває у людей похилого віку, діабетиків, хворих з нефритом, порушеннями щитоподібної залози, а також у стані стресу.

Хвороби горла. Причиною неприємного запаху може стати тонзиліт, синусит. Бактерії утворюють летючі сірковмісні смердючі з'єднання. Лікувати ці стани потрібно під наглядом отоларинголога.

Гастроезофагеальний рефлюкс. Є певний зв'язок між недоречним розслабленням сфінктера, між шлунком і стравоходом і галітозом. В цьому разі для зменшення відрижки зі шлунку в стравохід, рекомендується вжити заходів зі зменшення ваги, зменшити порції, відмовитися від кофеїну. Лікар може прописати препарати для зменшення кислотності шлункового соку.

Крім того, за словами Супрун, причинами поганого запаху з рота можуть стати хвороби внутрішніх органів: цукровий діабет, хвороби печінки, нездатність нирок фільтрувати азотовмісні сполуки. У таких випадках потрібна діагностика і допомога спеціаліста.

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