Как и чем можно утеплить окна к зиме: доступные способы и необычные лайфхаки

В Украине уже сейчас начало холодать и совсем скоро последнее осеннее тепло покинет нашу страну. Зима в этом году обещает быть непростой и украинцев призывают заранее позаботиться о всех необходимых вещах и утеплять собственное жилье. Тем более, что в домах с централизованным отоплением температура будет не более +18 градусов.

Как утеплить окна перед зимой самыми доступными способами - читайте в материале ниже.

Меняем рамы на пластиковые

Этот вариант не самый бюджетный, но эффективный. Если у вас старые рамы, то стоит задуматься о том, чтобы сменить их на герметичные пластиковые. В будущем вам это поможет не только сохранить тепло в помещении, но и сэкономить средства на оплате коммунальных.

Через щели в рамах и негерметичные швы в среднем уходит до 25% тепла. А самые простые варианты пластиковых окон помогают повысить температуру внутри на 5-7 градусов.

Герметики

Обычный силиконовый герметик поможет закрыть щели и при наличии старых оконных рам, и вокруг пластиковых окон, которые стоят уже не первый год.

Герметик продается в строительных магазинах и стоит недорого. Одного баллона вам может хватить на 3-4 окна.

Силиконовые герметики отлично закрывают все, даже самые маленькие и незаметные щели, а еще принимают форму зазоров. Они надежно защитят ваше жилье и не выпустят тепло.

Теплосберегающая пленка

Такая пленка также продается в строительных магазинах и стоит недорого. Приклеить на окна ее можно самостоятельно - с помощью фена. Также можно использовать обычный канцелярский скотч.

Пленка помогает сохранить тепло в помещении благодаря термоизоляционным свойствам.

Перед наклеиванием пленки, вымойте как следуют стекла, чтобы мелкий мусор не нарушал терморегуляцию.

Уплотнители

Любые уплотнители со временем изнашиваются, поэтому даже на самых лучших окнах появляются щели. Между рамой и стеной появляются мелкие полоски, которые пропускают холодный воздух внутрь, а теплый выходит через них наружу.

Уплотнители также продают в строительных магазинах и вам нужно только снять размеры со своих окон и посчитать, сколько метров уплотнителя вам понадобится.

Самые бюджетные способы

Есть и самые простые и бюджетные варианты, которые также помогут вам сохранить тепло в помещении. Внешне и эстетически они выглядят не очень привлекательно, но зимой для вас будет важнее тепло в жилье, чем красота.

Вам понадобится обычная строительная пленка и скотч. Пленку, которой обычно накрывают мебель при ремонте, можно сложить в два или три раза - чтобы слой был плотнее. Прикрепите пленку по всему периметру окна с помощью скотча. Можно полосы скотча разместить также посредине пленки - чтобы она лучше держалась.

Интересные лайфхаки

Если у вас широкие подоконники - используйте их. Вместо комнатных цветов постелите на подоконник старые пледы и одеяла. А сверху усадите мягкие игрушки. Это поможет сохранить тепло и не даст холодному воздуху доступа внутрь.

Повесьте на зиму на все окна тяжелые плотные шторы до пола. Порой такие шторы помогают сохранить тепло в доме не хуже различных утеплителей для рам.

Если у вас собственный дом, то заклеить пленкой можно окна не только внутри помещения, но и снаружи - это поможет сохранить тепло.