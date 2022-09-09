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Як і чим можна утеплити вікна до зими: доступні способи і незвичайні лайфхаки

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П'ятниця 09 вересня 2022 14:49
Як і чим можна утеплити вікна до зими: доступні способи і незвичайні лайфхаки Фото: як і чим утеплити вікна на зиму (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже зараз почало холоднішати й зовсім скоро останнє осіннє тепло покине нашу країну. Зима цього року обіцяє бути непростою й українців закликають заздалегідь подбати про всі необхідні речі та утеплювати власне житло. Тим більше, що в будинках з централізованим опаленням температура буде не більше +18 градусів.

Як утеплити вікна перед зимою найдоступнішими способами - читайте в матеріалі нижче.

Міняємо рами на пластикові

Цей варіант не самий бюджетний, але ефективний. Якщо у вас старі рами, то варто задуматися про те, щоб змінити їх на герметичні пластикові. В майбутньому вам це допоможе не тільки зберегти тепло в приміщенні, але і заощадити кошти на оплаті комунальних.

Через щілини в рамах і негерметичні шви в середньому йде до 25% тепла. А найпростіші варіанти пластикових вікон допомагають підвищити температуру всередині на 5-7 градусів.

Герметик

Звичайний силіконовий герметик допоможе закрити щілини й при наявності старих віконних рам, і навколо пластикових вікон, які стоять вже не перший рік.

Герметик продається в будівельних магазинах і коштує недорого. Одного балона вам може вистачити на 3-4 вікна.

Силіконові герметики відмінно закривають всі, навіть найменші та непомітні щілини, а ще приймають форму зазорів. Вони надійно захистять ваше житло і не випустять тепло.

Теплозберігаюча плівка

Така плівка також продається в будівельних магазинах і коштує недорого. Приклеїти на вікна її можна самостійно - за допомогою фена. Також можна використовувати звичайний канцелярський скотч.

Плівка допомагає зберегти тепло в приміщенні завдяки термоізоляційним властивостям.

Перед наклеюванням плівки, вимийте як слід скла, щоб дрібне сміття не порушувало терморегуляцію.

Ущільнювач

Будь-які ущільнювачі з часом зношуються, тому навіть на найкращих вікнах з'являються щілини. Між рамою і стіною з'являються дрібні смужки, які пропускають холодне повітря всередину, а тепле виходить через них назовні.

Ущільнювачі також продають в будівельних магазинах і вам потрібно тільки зняти розміри зі своїх вікон і порахувати, скільки метрів ущільнювача вам знадобиться.

Самі бюджетні способи

Є й найпростіші та бюджетні варіанти, які також допоможуть вам зберегти тепло в приміщенні. Зовні та естетично вони виглядають не дуже привабливо, але взимку для вас буде важливіше тепло в житло, ніж краса.

Вам знадобиться звичайна будівельна плівка і скотч. Плівку, якою зазвичай накривають меблі при ремонті, можна скласти у два або три рази - щоб шар був щільніше. Прикріпіть плівку по всьому периметру вікна за допомогою скотчу. Можна смуги скотчу розмістити також посередині плівки - щоб вона краще трималася.

Цікаві лайфхаки

Якщо у вас широкі підвіконня - використовуйте їх. Замість кімнатних квітів постеліть на підвіконня старі пледи та ковдри. А зверху посадіть м'які іграшки. Це допоможе зберегти тепло і не дасть холодному повітрю доступу всередину.

Повісьте на зиму на всі вікна важкі щільні штори до підлоги. Часом такі штори допомагають зберегти тепло в будинку не гірше різних утеплювачів для рам.

Якщо у вас власний будинок, то заклеїти плівкою можна вікна не тільки всередині приміщення, але і зовні - це допоможе зберегти тепло.

До речі, раніше ми розповідали про те, чим потрібно обов'язково запастися до настання холодів.

А також ми писали про те, які лайфхаки допоможуть вам перетворити балкон в затишне місце.

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