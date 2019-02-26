Мрачно и сыро: в каких областях ожидается ухудшение погоды

В некоторых регионах ожидается сильный ветер и потепление до +8 градусов

В среду, 27 февраля в Украине ожидается мрачная и сырая погода, в некоторых областях возможны осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в восточных областях ночью будет небольшой мороз, -1 -2 градуса. Днем в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, а также в Днепре возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, в Днепре до +4 градусов.

На севере страны пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, пройдет мокрый снег, днем от +1 до +3 градусов, без осадков.

На юге мокрый снег и порывы ветра до 12 м/с ожидаются ночью. Температура воздуха от -1 до +1 градуса. Днем пасмурно, без существенных осадков, от +2 до +4 градусов, в Одессе до +6 градусов.

В Крыму пасмурно, ночью возможен дождь с мокрым снегом, температура от -1 до +1 градуса. Днем без осадков, +2 +4 градуса.

В западных областях – усиление ветра, ночью возможен дождь и мокрый снег, от -1 до +2 градусов. Днем пасмурно, без существенных осадков, от +2 до +4 градусов, во Львове до +5 градусов, в Ужгороде до +8 градусов.

В центральной части страны пасмурно, осадки пройдут в ночное время. Температура воздуха ночью -1 +1 градус, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

В столице 27 февраля будет пасмурно и сыро, ночью возможен небольшой мокрый снег и ветер. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ожидается существенное потепление до +10 градусов.

А также рассказывали о том, что в марте Украину накроют магнитные бури и назвали самые опасные даты в первом месяце весны.