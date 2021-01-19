Мужчина незамеченным прожил в аэропорту три месяца: боялся COVID-19

В Чикаго мужчина прожил в аэропорту три месяца, так как боялся полететь домой из-за коронавируса. 33-летний Адитья Удай Сингх из Калифорнии находился в транзитной зоне аэропорта О'Хара и его никто из персонала не заметил.

19 октября 2020 года мужчина прибыл в Чикаго рейсом из Лос-Анджелеса. Но домой он так и не вернулся, так как боялся заразиться коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Странного жильца обнаружили случайно. 16 января к нему подошли двое сотрудников безопасности аэропорта и попросили показать документы. У Сингха при себе оказался только пропуск операционного менеджера аэропорта, о пропаже которого было подано рапорт еще в октябре. Как рассказал Сингх, все эти месяцы едой его снабжали другие пассажиры.

Стоит отметить, что у Адитьи Удай Сингха нет криминального прошлого и не было приводов в полиции. Он объяснил, что очень боялся заразиться COVID-19, поэтому остался в аэропорту. Суд не стал сурово наказывать нарушителя и разрешил отпустить его под залог в размере 1000 долларов. Наказание для него будут выбирать 27 января.

Судья, которая рассматривала дело, очень удивилась, что за три месяца служба безопасности аэропорта не заметила постояльца.

"Вы говорите мне, что несанкционированное лицо, не являющееся сотрудником, якобы проживало в безопасной части терминала аэропорта О'Хара с 19 октября 2020 года по 16 января 2021 года, и не было обнаружено? Я просто хочу правильно вас понять", - сказала судья.

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