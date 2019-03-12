НАБУ облили кровью из-за скандала в оборонке (фото)

Активисты облили кровью здание НАБУ в Киеве

Активисты облили свиной кровью вход в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Киеве в ответ на журналистское расследование о разворовывании средств "Укроборонпрома". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На митинг под стены НАБУ пришло несколько десятков людей. Они требуют уголовной ответственности для заместителя директора этого ведомства Гизо Углавы.

НАБУ облили кровью (фото: РБК-Украина)

Ранее журналисты проекта "Наші гроші" выпустили последнюю часть расследования о схемах с деньгами госбюджета, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии.

По данным расследователей, участники схемы давали взятки правоохранителям, чтобы закрыть дела против их компании "Оптимумспецдеталь".

Национальное антикоррупционное бюро в 2016 году внесло фирму в "черный список" контрагентов для оборонных заводов. Однако позже список был откорректирован - сотрудники НАБУ вычеркнули из него "Оптимумспецдеталь".

Таким образом, по данным журналистов, стали возможны дальнейшие закупки контрабандных деталей для военной техники по завышенным ценам.

В переписках участников схемы фигурировало имя заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Кстати, в ГПУ прокомментировали расследование журналистов о коррупции в оборонной сфере.