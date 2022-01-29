Начал падать пульс: ONUKA едва не потеряла сына при сложных родах

Сына Александра ONUKA родила в мае 2020 года. При этом беременность у нее также была не из простых.

"Я всю беременность шла на грани с преэклампсией, это с давлением связано. То есть, я всю беременность пила лекарства против давления", - поделилась певица.

Жижченко рассказала, что перед родами ее давление стало резко повышаться.

"И перед родами у меня очень начало повышаться давление. Мне дали лекарство, но оно не стабилизировало мое давление. И мне сделали эпидуральную анестезию. Мне стало легче, я успокоилась", - отметила Наталия.

Но во время родов возникли осложнения. У малыша стало падать давление и врачи приняли решение делать кесарево сечение.

"У малого начал падать пульс. Мы слышим, что он останавливается. Врачи всполошились. И они в один голос говорят, что нужно кесарево, потому что может быть гипоксия. Я это очень помню: подбегает врач подписать соглашение. Пять минут, а я в операционном зале и говорила, что не хочу быть без сознания. Меня успокоили и сказали, что я буду в сознании. И я тогда успокоилась", – вспомнила артистка.

Наталья призналась, что после родов столкнулась с другой проблемой - долгое время она чувствовала себя морально тяжело из-за того, что не смогла родить ребенка сама. Певица даже не считала себя "настоящей" мамой и подумывала о том, чтобы скрыть факт операции.

"Мне даже врачу было стыдно признаться, какой вел беременность, что мне сделали кесарево. Мне даже маме было стыдно сказать. Я даже думала скрыть это. У меня было такое мнение, что я не справилась, а не то, что у меня здоровый ребенок ", – поделилась переживаниями ONUKA.

Однако врачу удалось успокоить новоиспеченную маму - он уверил ее, что операцию ей сделали на последней стадии родов, так что она почти что родила сама.

Ната Жижченко из ONUKA родила сына Александра в мае 2020 года с помощью кесарева сечения (фото: instagram.com/onukaofficial)