Почав падати пульс: ONUKA ледь не втратила сина при складних пологах

Сина Олександра ONUKA народила в травні 2020 року. При цьому вагітність у неї також була не з простих.

"Я всю вагітність йшла на межі з прееклампсією, це з тиском пов'язано. Тобто, я всю вагітність пила ліки проти тиску", - поділилася співачка.

Жижченко розповіла, що перед пологами її тиск став різко підвищуватися.

"І перед пологами у мене дуже почав підвищуватися тиск. Мені дали ліки, але вони не стабілізували мій тиск. І мені зробили епідуральну анестезію. Мені стало легше, я заспокоїлася", - зазначила Наталія.

Але під час пологів виникли ускладнення. У малюка став падати тиск і лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин.

"У малого почав падати пульс. Ми чуємо, що він зупиняється. Лікарі сполошилися. І вони в один голос кажуть, що потрібно кесарів, тому що може бути гіпоксія. Я це дуже пам'ятаю: підбігає лікар підписати угоду. П'ять хвилин, а я в операційному залі і говорила, що не хочу бути без свідомості. Мене заспокоїли і сказали, що я буду в свідомості. І я тоді заспокоїлася", - згадала артистка.

Наталя зізналася, що після пологів зіткнулася з іншою проблемою - довгий час вона відчувала себе морально важко через те, що не змогла народити дитину сама. Співачка навіть не вважала себе "справжньою" мамою і подумувала про те, щоб приховати факт операції.

"Мені навіть лікарю було соромно зізнатися, який вів вагітність, що мені зробили кесарів. Мені навіть мамі було соромно сказати. Я навіть думала приховати це. У мене була така думка, що я не впоралася, а не те, що у мене здорова дитина", – поділилася переживаннями ONUKA.

Однак лікарю вдалося заспокоїти новоспечену маму - він запевнив її, що операцію їй зробили на останній стадії пологів, так що вона майже що народила сама.

Ната Жижченко з ONUKA народила сина Олександра в травні 2020 року за допомогою кесаревого розтину (фото: instagram.com/onukaofficial)