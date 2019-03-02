Началось извержение: в Мексике разбушевался один из самых больших вулканов в мире (видео)

Местные власти уверяют жителей, что бояться пока нечего

В Мексике проснулся один из самых больших вулканов в мире Попокатепетль. Мощный взрыв из кратера выбросил столб огня, пепла, дыма и газа. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня" на канале "Украина".

Несмотря на то, что действующий вулкан находится 50 километрах от 20-миллионного Мехико, власти заверяют, что местным жителям ничего не угрожает.

Видео: YouTube/Сегодня

При этом вулканологи очень внимательно следят за активностью вулкана. Стоит отметить, что Попокатепетль — вторая по высоте гора в Мексике, ее высота составляет 5 426 метров.

Видео: YouTube/webcamsdemexico

Попокатепетль находится рядом с уже потухшим вулканом Истаксиуатль. С восточной стороны вулкана сосредоточена важнейшая городская агломерация штатов Пуэбла, Тласкала с северо-востока и на северо-западе находится город Мехико.

Напомним, что недавно в Италии проснулся вулкан-гигант Этна. В сети появились зрелищные фото и видео.

Ранее сообщалось, что в Японии на острове Кутиноерабу произошло извержение вулкана.

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