Надвигаются грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Фото: Гроза (pixabay.com)

Синоптики сообщили, каким регионам приготовить зонты

В воскресенье 12 августа на территорию Украины придет новый атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые дожди и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Восточные регионы страны еще будут нежиться под летним солнцем. Там будет сухо, местами возможна облачность. Температура воздуха в Луганской, Харьковской, Полтавской областях до +30 градусов. В Донецке и Днепре +29 градусов. Ночью от +12 до +15 градусов.

На юге страны будет жарко, но без осадков. Температура воздуха в Херсоне и Николаеве +29 +30 градусов. В Одессе до +31 градуса. Ночная температура составит +15 +18 градусов.

В Крыму солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +27 +29 градусов, ночью будет прохладно +13 +15 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют грозу и дождь. Дневная температура воздуха составит +26 +28 градусов. Ночью существенно похолодает, до +12 +14 градусов.

На западе Украины пройдут дожди с грозами во всех областях. Температура воздуха в Ужгороде +27 +29 градусов, в Хмельницком опустится до +24 +26 градусов, во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Ивано-Франковске дневная температура воздуха составит +23 +25 градусов. Ночная температура будет колебаться от +13 до 17 градусов.

В центральной части страны будет облачно с прояснениями, дожди и грозы ожидаются только в Виннице и Житомире. Температура воздуха достигнет +28 +30 градусов днем, а ночью опустится до +12 +15 градусов.

В столице синоптики прогнозируют дождь с грозой, однако днем 12 августа будет жарко, до +27 +29 градусов. Ночью температура опустится до +15 +17 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на воскресенье дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы сообщали о прогнозе погоды на выходные.

Видео: РБК-Украина