Насуваються грози: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Фото: Гроза (pixabay.com)

Синоптики повідомили, яким регіонам приготувати парасолі

У неділю 12 серпня на територію України прийде новий атмосферний фронт, який принесе з собою грозові дощі і зниження температури повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Східні регіони країни ще будуть ніжитися під літнім сонцем. Там буде сухо, місцями можлива хмарність. Температура повітря в Луганській, Харківській, Полтавській областях до +30 градусів. У Донецьку і Дніпрі +29 градусів. Вночі від +12 до +15 градусів.

На півдні країни буде спекотно, але без опадів. Температура повітря в Херсоні та Миколаєві +29 +30 градусів. В Одесі до +31 градуса. Нічна температура становитиме +15 +18 градусів.

У Криму сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +27 +29 градусів, вночі прохолодно +13 +15 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують грозу та дощ. Денна температура повітря становитиме +26 +28 градусів. Вночі істотно похолодає до +12 +14 градусів.

На заході України пройдуть дощі з грозами у всіх областях. Температура повітря в Ужгороді +27 +29 градусів, у Хмельницькому опуститься до +24 +26 градусів, у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Івано-Франківську денна температура повітря складе +23 +25 градусів. Нічна температура коливатиметься від +13 до 17 градусів.

В центральній частині країни буде хмарно з проясненнями, дощі та грози очікуються лише у Вінниці та Житомирі. Температура повітря досягне +28 +30 градусів вдень, а вночі опуститься до +12 +15 градусів.

У столиці синоптики прогнозують дощ з грозою, однак вдень 12 серпня буде жарко, до +27 +29 градусів. Вночі температура опуститься до +15 +17 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше свій прогноз погоди на неділю дала народний синоптик Наталка Діденко.

А також ми повідомляли про прогноз погоди на вихідні.

Відео: РБК-Україна