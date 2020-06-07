Как наказать полицию за произвол: юрист дал совет

Юрист рассказал, как эффективно бороться с полицейским произволом
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о случаях неправомерных действий со стороны представителей правоохранительных органов не только в Украине, но и во всем мире. Адвокат Игорь Алексеев рассказал, как действовать в случае полицейского произвола, и какие органы действительно могут помочь.
Адвокат Игорь Алексеев подчеркивает, что жертвам, пострадавшим от противоправных действий полиции необходимо обращаться в специальные структуры. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", комментируя изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке.
"Прежде всего, есть организация по правам человека, есть правоохранители... Сообщение об изнасиловании в Кагарлыке поступило в полицию, просто в другой отдел", - сказал юрист.
По его словам, в первую очередь нужно обратиться в Государственное бюро расследований.
"ГБР расследует деятельность правоохранительных органов, в частности полиции. Компетентно и оперативно может отреагировать Государственное бюро расследований", - сказал он.
Стоит отметить, что ГБР расследует преступления, совершенные высшими должностными лицами, работниками правоохранительных органов, судьями.
Напомним, что ранее Венедиктова рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах.
Ранее РБК-Украина писало, что после скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.
Автор: Киселева Анна