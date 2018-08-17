Накроет грозами: синоптики дали прогноз погоды на 18 августа

Фото: Гроза (УНИАН)

В некоторых регионах будет очень жарко

В субботу, 18 августа часть Украины окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой сильные грозы и дожди. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупредили о сильных грозах в западных областях страны. Также возможны ливни в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха в Ужгороде, Черновцах, Хмельницком и Виннице днем составит +27 +29 градусов. Во Львове, Тернополе, Луцке и Ровно +25 +27 градусов. Ночная температура в регионе будет колебаться от +14 до +17 градусов.

На юге без осадков, возможна небольшая облачность. Температура воздуха в Одессе и Херсоне +32 +34 градуса. В Николаеве +33 +35 градусов. Ночью от +19 до +22 градусов.

В Крыму солнечно. Дневная температура +32 +34 градуса. Ночью +20 +22 градуса.

В северных областях пройдет гроза. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +28 градусов. Ночью +16 +18 градусов.

В восточных регионах, по прогнозам синоптиков, ожидается сухая жаркая погода. Дождь прогнозируется только в Полтавской области. Температура воздуха в Луганской и Донецкой областях +29 +32 градуса. В Днепре +31 +33 градуса, в Запорожье +32 +34 градуса. В Харькове и Полтаве +30 +31 градус.

В центральной части страны преимущественно солнечно и без осадков. Зонтики понадобятся жителям Черкасс. Там синоптики прогнозируют грозу. Температура воздуха днем +27 +30 градусов. Ночью от +17 до +19 градусов.

В столице 18 августа пройдет сильный дождь с грозой. Дневная температура составит +26 +28 градусов, ночная от +17 до +19 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные дни.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

Видео: РБК-Украина