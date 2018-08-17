Накриє грозами: синоптики дали прогноз погоди на 18 серпня

Фото: Гроза (УНІАН)

В деяких регіонах буде дуже жарко

У суботу, 18 серпня частина України опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе з собою сильні грози та дощі. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Синоптики попередили про сильні грози в західних областях країни. Також можливі зливи у Вінницькій і Житомирській областях. Температура повітря в Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому та Вінниці вдень становитиме +27 +29 градусів. У Львові, Тернополі, Луцьку та Рівному +25 +27 градусів. Нічна температура в регіоні буде коливатися від +14 до +17 градусів.

На півдні без опадів, можлива невелика хмарність. Температура повітря в Одесі і Херсоні +32 +34 градуси. У Миколаєві +33 +35 градусів. Вночі від +19 до +22 градусів.

У Криму сонячно. Денна температура +32 +34 градуси. Вночі +20 +22 градуси.

В північних областях пройде гроза. Температура повітря коливатиметься від +26 до +28 градусів. Вночі +16 +18 градусів.

У східних регіонах, за прогнозами синоптиків, очікується суха спекотна погода. Дощ прогнозується тільки в Полтавській області. Температура повітря в Луганській і Донецькій областях +29 +32 градуси. У Дніпрі +31 +33 градуси, у Запоріжжі +32 +34 градуси. У Харкові та Полтаві +30 +31 градус.

В центральній частині країни переважно сонячно і без опадів. Парасольки знадобляться жителям Черкас. Там синоптики прогнозують грозу. Температура повітря вдень +27 +30 градусів. Вночі від +17 до +19 градусів.

У столиці 18 серпня пройде сильний дощ з грозою. Денна температура становитиме +26 +28 градусів, нічна-від +17 до +19 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми повідомляли прогноз погоди на вихідні дні.

А також свій прогноз погоди на Яблучний Спас дала народний синоптик Наталка Діденко.

Відео: РБК-Україна