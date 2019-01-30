Нападение России на Украину в 2019 году: прогноз эксперта

Коллаж РБК-Украина

Специалисты рассказали, какие ситуации могут вызвать сильное напряжение

В отчете директора американской национальной разведки Дэна Коутса указано, что несмотря на напряжение между Украиной и Россией, в 2019 году масштабное нападение маловероятно. Об этом сообщает "Голос Америки".

Директор Нацразвездки США Дэн Коутс считает, что нападение возможно, но маловероятно. Он отметил, что напряжение в Черном и Азовском морях будет усиливаться.

"Мы оцениваем, что масштабный нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году. Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете Коутса.

Он не сомневается в том, что Россия будет продолжать свои действия по политической и экономической дестабилизации Украины.

"Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО. Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержки команд судов в ноябре 2018 демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", - сказано в отчете.

Также американская разведка указала на то, что РФ будет пытаться расширить свое влияние в странах бывшего СССР.

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, он считает, принадлежат к его сфере влияния", - написано в документе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Нацразведке США предупреждают о кибервмешательстве РФ в украинские выборы.

А также писали о том, что в разведке рассказали, сколько РФ выделила на вмешательство в выборы-2019.