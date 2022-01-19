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Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)

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Среда 19 января 2022 19:39
Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото) Жена Виталия Кличко Наталья (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Мэр Киева Виталий Кличко и его жена Наталья живут в нестандартном браке, проводя большую часть времени порознь. Пока экс-боксер и политик занимается многочисленными делами в Украине, его супруга строит свою жизнь в Германии. При этом пара признается, что такое положение вещей их обоих вполне устраивает. Ведь совместное проживание – далеко не всегда показатель хороших отношений.

Однако в своем блоге Наталья признается: порой она тоскует по возможности готовить для большой семьи. Ведь трое общих детей пары уже выросли и учатся в Великобритании. Чтобы порадовать подписчиков, женщина любит продемонстрировать общие снимки с дочерью и сыновьями. А также рассказать о семейных традициях.

Помимо бытовых забот, Наталья любит освещать и другие стороны жизни. К примеру, показывать модные образы или рассказывать о певческой карьере. Также Наталья – поклонница активных видов спорта и обожает путешествия. Чем еще живет жена Виталия Кличко, смотрите на ее фото из блога.

Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)Наполнена красотой: чем живет и как выглядит жена Кличко сегодня (фото)

Жена Виталия Кличко Наталья (фото: instagram.com/natalia_klitschko_official)

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