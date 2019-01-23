Народный патриарх: украинцы поздравляют Филарета с 90-летием

Филарет (фото: РБК-Украина)

Михаил Денисенко родом из Донецкой области принял монашеский постриг в 21 год

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) сегодня, 23 января, отмечает свой 90-й день рождения. Юбиляра поздравляют политики, церковные деятели, и простые украинцы.

По случаю дня дня рождения Филарета во Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Шевченко, 20) началось торжественное богослужение, в котором принимают участие епископат и духовенство со всей Украины.

Президент Украины Петр Порошенко выразил истинно народному украинскому патриарху и Герою Украины глубокое уважение и благодарность.

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Ровно 90 лет назад на украинском Донбассе, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший Патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви", - написал глава государства в своем Facebook.

Порошенко отметил, что именно Филарет сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимость большинство из украинцев еще осознавало.

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Развитие Православной Церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины - есть!", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/petroporoshenko

Архиепископ Евстратий Зоря подчеркнул, что Филарет верит, даже когда другие разувериваются.

"Он работает и идет вперед - даже если у других опускались руки. Спасибо Вам, наш Учитель, наш Старец, наш Патриарх!", - написал священнослужитель в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/yevstr

Украинцы поздравляют Филарета и пишут в соцсетях теплые пожелания:

"Поздравляем Святейшего Отца Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета! Крепкого здоровья его святейшеству, сил и многая благая лета! Гордость нашего народа! Поздравляем!"

"Многая лета!"

"Приветствую Блаженнейшего Патриарха Филарета, здоровья и Божьего благословения!"

Скрин комментариев: facebook.com/yevstr

"Поздравление с днем рождения! Здоровья и долгих лет!"

"Большое спасибо за великое дело! Мы не понимали, а он понимал!"

"Здоровья и воодушевления для Украины!"

"Самые теплые поздравления!"

"Путь продолжительностью в жизнь";

"Удивительный жизненный путь, дай Бог здоровья и долголетия!"

"Слава Господу, что послал нам Филарета!"

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что Филарет родился в 1929 году в селе Благодатном на Донбассе, в семье рабочего. Его дед погиб от Голодомора. Отец будущего патриарха Антон Денисенко погиб во время битвы за Днепр в бою за село Коновалова 24 сентября 1943 года. Смерть родителя сильно повлияла на мировоззрение Михаила и его выбор стать священником.

В 1990-е годы Филарет начал процесс восстановления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что он получил от РПЦ анафему в 1997-м. Через 20 лет Вселенский Патриарх Варфоломей признал анафему недействительной.

Как сообщалось, ранее почетный патриарх Украины Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем и сообщил, что экс-президент негативно относился к его церкви.

Также Филарет ранее заявил о том, что Киево-Печерскую и Почаевскую лавры могут отобрать у Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, если она официально не сменит свое название.

Напомним, Филарет говорил о том, что Москва будет стараться расколоть епископат Поместной церкви.