Народный патриарх: украинцы поздравляют Филарета с 90-летием

Михаил Денисенко родом из Донецкой области принял монашеский постриг в 21 год
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) сегодня, 23 января, отмечает свой 90-й день рождения. Юбиляра поздравляют политики, церковные деятели, и простые украинцы.
По случаю дня дня рождения Филарета во Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Шевченко, 20) началось торжественное богослужение, в котором принимают участие епископат и духовенство со всей Украины.
Президент Украины Петр Порошенко выразил истинно народному украинскому патриарху и Герою Украины глубокое уважение и благодарность.
Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Ровно 90 лет назад на украинском Донбассе, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший Патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви", - написал глава государства в своем Facebook.
Порошенко отметил, что именно Филарет сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимость большинство из украинцев еще осознавало.
Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Развитие Православной Церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины - есть!", - говорится в публикации.
Скрин: facebook.com/petroporoshenko
Архиепископ Евстратий Зоря подчеркнул, что Филарет верит, даже когда другие разувериваются.
"Он работает и идет вперед - даже если у других опускались руки. Спасибо Вам, наш Учитель, наш Старец, наш Патриарх!", - написал священнослужитель в своем Facebook.
Скрин: facebook.com/yevstr
Украинцы поздравляют Филарета и пишут в соцсетях теплые пожелания:
"Поздравляем Святейшего Отца Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета! Крепкого здоровья его святейшеству, сил и многая благая лета! Гордость нашего народа! Поздравляем!"
"Многая лета!"
"Приветствую Блаженнейшего Патриарха Филарета, здоровья и Божьего благословения!"
Скрин комментариев: facebook.com/yevstr
"Поздравление с днем рождения! Здоровья и долгих лет!"
"Большое спасибо за великое дело! Мы не понимали, а он понимал!"
"Здоровья и воодушевления для Украины!"
"Самые теплые поздравления!"
"Путь продолжительностью в жизнь";
"Удивительный жизненный путь, дай Бог здоровья и долголетия!"
"Слава Господу, что послал нам Филарета!"
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Напомним, что Филарет родился в 1929 году в селе Благодатном на Донбассе, в семье рабочего. Его дед погиб от Голодомора. Отец будущего патриарха Антон Денисенко погиб во время битвы за Днепр в бою за село Коновалова 24 сентября 1943 года. Смерть родителя сильно повлияла на мировоззрение Михаила и его выбор стать священником.
В 1990-е годы Филарет начал процесс восстановления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что он получил от РПЦ анафему в 1997-м. Через 20 лет Вселенский Патриарх Варфоломей признал анафему недействительной.
Как сообщалось, ранее почетный патриарх Украины Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем и сообщил, что экс-президент негативно относился к его церкви.
Также Филарет ранее заявил о том, что Киево-Печерскую и Почаевскую лавры могут отобрать у Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, если она официально не сменит свое название.
Напомним, Филарет говорил о том, что Москва будет стараться расколоть епископат Поместной церкви.