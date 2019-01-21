"Дал команду": Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патриарх утверждает, что экс-президент не хотел его принимать

Почетный патриарх Украины Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем и сообщил, что экс-президент негативно относился к его церкви. Об этом священнослужитель рассказал в интервью журналистам ТСН.

"Отрицательно к нам относился Янукович. Он дал команду по районам переводить приходы Киевского патриархата в Московский. И когда местные власти начали это распоряжение выполнять, мы подняли шум на весь мир и этот процесс остановили", - поделился Филарет.

Священнослужитель утверждает, что с подобным случаем столкнулся впервые. Поскольку все остальные президенты его поддерживали и принимали. С Виктором Януковичем все сложилось иначе.

"Он сначала не хотел меня принимать. А потом принимал вместе со Всеукраинским советом церквей, с глазу на глаз меня принимать не хотел. Другие президенты - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - все поддерживали. Кучма сначала не поддерживал, но потом увидел, что наша церковь полезна государству", - рассказал патриарх.

Напомним, что украинцев разозлил призыв главы УПЦ МП. Онуфрий призвал верующих не переходить в ПЦУ и "хранить верность" его церкви.

Онуфрий считает, что церковь управляется "людьми, а не богом". А "если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия".

Ранее в Черкасской области шесть приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Также мы писали о том, что Филарет назвал условия передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ. Филарет отметил, что парламент принял закон для перехода общин, а также обязал УПЦ Московского патриархата сменить название.