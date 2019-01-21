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"Дав команду": Філарет розповів про прикрий випадок з Януковичем

STYLERЖиття    21.01.2019 - 16:55
"Дав команду": Філарет розповів про прикрий випадок з Януковичем
Фото: патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Патріарх стверджує, що екс-президент не хотів його приймати

Почесний патріарх Філарет розповів про прикрий випадок з Януковичем і повідомив, що екс-президент негативно ставився до його церкви. Про це священнослужитель розповів в інтерв'ю журналістам ТСН.

"Негативно до нас ставився Янукович. Він дав команду по районах переводити парафії Київського патріархату до Московського. І коли місцева влада почала виконувати це розпорядження, ми підняли шум на весь світ і цей процес зупинили", - поділився Філарет.

Священнослужитель стверджує, що з подібним випадком зіткнувся вперше. Оскільки всі інші президенти його підтримували та приймали. З Віктором Януковичем все склалося інакше.

"Він спочатку не хотів мене брати. А потім приймав разом із Всеукраїнською радою церков, віч-на-віч мене брати не хотів. Інші президенти - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - всі підтримували. Кучма спочатку не підтримував, але потім побачив, що наша церква корисна державі", - розповів патріарх.

Нагадаємо, що українців розлютив заклик глави УПЦ МП. Онуфрій закликав віруючих не переходити до ПЦУ  та "зберігати вірність" його церкві.

Онуфрій вважає, що церква управляється "людьми, а не богом". А "якщо церква буде управлятися людиною - це не церква, це буде політична партія".

Раніше у Черкаській області шість парафій УПЦ МП перейшли у Православну церкву України. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

Також ми писали про те, що Філарет назвав умови передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ. Філарет зазначив, що парламент прийняв закон для переходу громад, а також зобов'язав УПЦ Московського патріархату змінити назву.

 

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