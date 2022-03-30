Насиловали, пока ребенок плакал в подвале: 33-летняя украинка рассказала на весь мир о зверствах оккупантов

На воротах висела белая простыня

Жительница Киевской области Наталья (имя изменено) вспомнила, что семья накануне повесила белую простыню на ворота (когда войска РФ зашли в село), чтобы показать, что они не имеют враждебных намерений и там есть люди.

9 марта семья услышала выстрелы возле своего дома. Они вышли на улицу с поднятыми руками и увидели группу русских солдат. Один из них застрелил их собаку.

Командир, которого Наталья назвала Михаилом Романовым, стал очень агрессивным, когда увидел камуфляжную куртку в машине семьи. После этого Романов вырвал ключи от машины и в пьяном виде въехал в поваленное дерево. Военные тогда ушли, чтобы вернуться уже по-темному.

Сначала застрелили мужа

Через несколько часов ночью во дворе услышали громкий шум. Муж Натали вышел из дома, чтобы проверить, что произошло.

Наталья вспомнила, как услышала один-единственный выстрел и звук открываемых ворот, прежде чем в доме раздались шаги. Романов вернулся с младшим солдатом, который сказал, что застрелил ее мужа, потому что он был "нацистом".

Один из военных сказал, что его зовут Михаил Романов, он командир. Вместе с ним был одетый в черное солдат.

Наталья приказала четырехлетнему сыну спрятаться в подвал

Женщина говорит, что солдат наставил ей на голову пистолет и сказал: "Ты лучше заткнись, а то я возьму твоего ребенка и покажу ему, что мозги его матери разбросаны по дому".

Тогда двое солдат в течение нескольких часов насиловали Наталью. В это время она слышала, как ее сын рыдает в котельной.

"Солдат сказал мне снять одежду. Потом они оба один за другим изнасиловали меня. Им было безразлично, что мой сын плачет в подвале", - рассказывает она.

После того как российские солдаты по очереди насиловали Наталью, мужчины ушли, но через 20 минут вернулись и снова изнасиловали ее.

Солдаты вернулись в третий раз, чтобы изнасиловать Наталью, но на этот раз были настолько пьяны, что спотыкались.

Впоследствии они уснули, дав Натали время забрать сына и убежать.

Мальчик до сих пор не знает, что папу убили

"Пока я открывала ворота, мой сын стоял возле тела своего отца, но было темно, и он не понял, что это его отец... Он сказал: "Нас застрелят так же, как этого мужчину?" - рассказывает Наталья.

Теперь женщина с сыном в Тернополе. Она говорит, что четырехлетний малыш до сих пор не знает, что его отец умер, и пока не может сказать ему. Маленький мальчик все еще просит купить пончики для своего отца, когда они идут по магазинам.

После того, как им в конце концов удалось сбежать из дома, невестка Натальи настояла, чтобы она сообщила о групповом изнасиловании в полицию.

Наталья не знает, сможет ли вернуться

Наталья говорит, что они с мужем должны были отмечать годовщину свадьбы в следующем месяце... Теперь же она не может даже вернуться домой, чтобы похоронить мужа.

Она сказала, что не знает, вернется ли она когда-нибудь в свое село, потому что воспоминания тяжелые. Также она добавила, что никогда не смогла бы продать их дом, поскольку дом для них построил ее муж.

Насильнику объявили о подозрении

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины на Киевщине. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену", - написала она.

Подозреваемый, вероятно, ликвидирован

О страшной истории рассказал Андрей Джеджула, который также в Instagram показал фото предполагаемого насильника.

Фото: Фото подозреваемого (instagram.com/djedjula)

Впоследствии телеведущий рассказал, что Михаил Романов уже 200-й...