Настоятельно рекомендую иметь в аптечках: Комаровский рассказал о важном препарате

Фото: Доктор Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал советы по жизненно необходимому лекарственному препарату

Евгений Комаровский рассказал про антигистаминные препараты и подчеркнул их важность. С их помощью можно спастись от укусов насекомых и аллергии, когда нет возможности сразу обратиться к врачам. Известный педиатр в своем Instagram заявил, что лоратадин или цетиризин должен всегда быть под рукой.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы по правильному выбору термометра, настоятельно рекомендовал каждому иметь такие антигистаминные препараты в домашней аптечке неотложной помощи.

Врач высшей категории отметил, что антигистаминные препараты являются первой помощью при укусах насекомых, аллергии на цветение в неожиданном месте, когда невозможно обратиться к врачу.

"Два классических препарата, называю международные названия: лоратадин и цетиризин. Или то, или то. Оба могут быть использованы детям практически любого возраста, но до года лучше обязательно согласовать с врачом. Но в домашней аптечке что-то из этого обязательно должно быть", - рассказал Комаровский.

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Также он дал советы, как лучше покупать нужный препарат.

"Поэтому, когда идем в аптеку, на бумажке записано два международных названия, торговых названий – сотни. Международные названия: лоратадин и цетиризин", - отметил доктор Комаровский.

Педиатр напомнил, что для детей до семи лет нужно использовать в жидкой форме выпуска.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе.

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