ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настоятельно рекомендую иметь в аптечках: Комаровский рассказал о важном препарате

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 23:14
Настоятельно рекомендую иметь в аптечках: Комаровский рассказал о важном препарате
Фото: Доктор Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал советы по жизненно необходимому лекарственному препарату

Евгений Комаровский рассказал про антигистаминные препараты и подчеркнул их важность. С их помощью можно спастись от укусов насекомых и аллергии, когда нет возможности сразу обратиться к врачам. Известный педиатр в своем Instagram заявил, что лоратадин или цетиризин должен всегда быть под рукой.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы по правильному выбору термометра, настоятельно рекомендовал каждому иметь такие антигистаминные препараты в домашней аптечке неотложной помощи.

Врач высшей категории отметил, что антигистаминные препараты являются первой помощью при укусах насекомых, аллергии на цветение в неожиданном месте, когда невозможно обратиться к врачу.

"Два классических препарата, называю международные названия: лоратадин и цетиризин. Или то, или то. Оба могут быть использованы детям практически любого возраста, но до года лучше обязательно согласовать с врачом. Но в домашней аптечке что-то из этого обязательно должно быть", - рассказал Комаровский.

Настоятельно рекомендую иметь в аптечках: Комаровский рассказал о важном препарате

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Также он дал советы, как лучше покупать нужный препарат.

"Поэтому, когда идем в аптеку, на бумажке записано два международных названия, торговых названий – сотни. Международные названия: лоратадин и цетиризин", - отметил доктор Комаровский.

Педиатр напомнил, что для детей до семи лет нужно использовать в жидкой форме выпуска.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф об иммунитете малышей (видео) Об этом надо думать: Комаровский резко высказался о поездах (видео)
Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь