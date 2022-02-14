Настя Приходько - о праздновании Дня влюбленных: "обязательно купим коньяк"

Популярная певица Анастасия Приходько 14 февраля рассказала про лучший подарок, полученный в День всех влюбленных.

Воспоминаниями звезда поделилась за кулисами шоу "Игры талантов" на канале "Украина", где она сама появится, чтобы помочь участницы разгадать скрытые таланты незнакомцев и тем самым выиграть деньги на реализацию великой мечты.

Приходько признается, лучший подарок в этот день ей как-то сделал муж Александр - он арендовал большой загородный комплекс, в котором они провели замечательные выходные.

Такой праздник запомнился певице навсегда.

А вот что же она дарит любимому?

"Мы с мужем друг другу передарили все, что только возможно, поэтому каждый год это делать все сложнее. Но я обязательно что-то придумаю. Как по мне, подарок не обязательно должен быть дорогим, главное - его уместность. Возможно, найду какую-то одежду, а может, выберу что-то из электроники", - поделилась Анастасия.

Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

В этом году День святого Валентина певица с мужем будут праздновать дома.

"Обязательно купим коньяк, накроем стол и будем дома в тесном кругу", - с улыбкой отметила артистка.

"Праздновать в ресторан не пойдем в связи с эпидемиологической ситуацией, ведь шутки шутками, а дома у нас маленькие дети", - добавила Приходько.

Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)