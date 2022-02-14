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Настя Приходько - про святкування Дня закоханих: "обов’язково купимо коньяк"

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Понеділок 14 лютого 2022 18:24
Настя Приходько - про святкування Дня закоханих: "обов’язково купимо коньяк" Настя Приходько (фото: канал "Україна")
Автор: Styler

Популярна співачка Анастасія Приходько 14 лютого розповіла про найкращий подарунок, отриманий у День усіх закоханих.

Спогадами зірка поділилася за кулісами шоу "Ігри талантів" на каналі "Україна", де вона сама з’явиться, щоб допомогти учасниці розгадати приховані таланти незнайомців і тим самим виграти гроші на реалізацію великої мрії.

Приходько зізнається, найкращий подарунок у цей день їй якось зробив чоловік Олександр - він орендував великий заміський комплекс, у якому вони провели чудові вихідні.

Таке свято запам’яталось співачці назавжди.

А от що ж вона дарує коханому?

"Ми з чоловіком одне одному передарували все, що тільки можливо, тож щороку це робити все складніше. Але я обов’язково щось вигадаю. Як на мене, подарунок не обов’язково має бути дорогим, головне - його доречність. Можливо, знайду якийсь одяг, а може, оберу щось з електроніки", - поділилась Анастасія.

Настя Приходько - про святкування Дня закоханих: &quot;обов’язково купимо коньяк&quot;

Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Цього річний День святого Валентина співачка з чоловіком будуть святкувати вдома.

"Обов’язково купимо коньяк, накриємо стіл і будемо вдома у тісному колі", - з усмішкою відзначила артистка.

"Святкувати до ресторану не підемо у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, адже жарти жартами, а вдома у нас маленькі діти", - додала Приходько.

Настя Приходько - про святкування Дня закоханих: &quot;обов’язково купимо коньяк&quot;

Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Нагадаємо, не так давно Приходько показала рідкісне фото чоловіка з сином.

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Анастасія Приходько
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