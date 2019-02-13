В НАТО пригласят точно: астролог дал прогноз для Украины

Коллаж РБК-Украина

Стало известно, когда наступит самый благоприятный период для Украины

После того, как Верховная Рада 7 февраля внесла изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, многих украинцев стал интересовать вопрос о том, когда же это произойдет. Ответить смог астролог Влад Росс в своем комментарии для издания UAportal.

Влад Росс рассказал, что самый благоприятный период для Украины наступит через несколько лет и страна станет сначала членом НАТО, а потом и членом Евросоюза.

Самой вероятной датой астролог назвал 2024 год, так как в этот период Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца, что будет способствовать решению геополитических и геостратегических вопросов.

"В частности, вопрос с членством Украины в Евросоюзе и в НАТО во многом будет решаться в 2024-2025 году, когда еще и планета Плутон войдет в знак Водолея. Именно в это время нас пригласят вступить в НАТО – это уж точно. А в дальнейшем поступит подобное предложение и от Евросоюза. По крайней мере, символ большого счастья – планета Юпитер – будет эгрегориально связан с Украиной в Тельце", - рассказал Влад Росс.

Он напомнил, что предыдущий благоприятный расклад планеты был над Украиной в 2012 году.

"Кстати, в предыдущий раз подобное соединение было во время проведения чемпионата Евро-2012. Как вы знаете, Украина провела его блестяще, прославилась на всю Европу. Поэтому можно ожидать, что и 2024 год, когда Юпитер снова будет в Тельце, также будет для нас блестящим и во многом решающим", - заметил астролог.

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