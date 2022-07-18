Назван фрукт, который "убивает" рак лучше химиотерапии

Как отмечают специалисты, воздействие определенных продуктов на раковые образования сейчас остаются по-прежнему малоизученными. Есть такие, которые обладают лечебными свойствами и эффективностью в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Исследования показывают, что гравиола может повысить эффективность традиционных методов лечения и выборочно убить несколько типов раковых клеток. Пока этот фрукт использовать против рака врачи не рекомендуют, так как еще не были проведены исследования на людях.

Где растет гравиола

Гравиола происходит из деревьев тропических лесов Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Жители этих местностей употребляют гавиалу в пищу регулярно.

Мякоть этого фрукта используется в соках и смузи. Он богат на витамин С и антиоксиданты, а это помогает укрепить иммунитет, улучшает способность организма защищаться от патогенов и способствует разрушению свободных радикалов.

Исследования о гравиоле

Исследования, которые ученые провели с участием животных, показали, что гравиола помогает уничтожать злокачественные клетки избирательно. Лабораторные исследования Нью-Йоркского университета показывают, что влияние гравиолы на рак не только сравнимо с сильнодействующими препаратами, но и порой их превосходят.

А еще одно исследование показало, что два соединения, которые извлекли из семян гравиолы, продемонстрировали эффекты, сравнимые с препаратом, который широко используется в химиотерапии.

Ученые из Университета Пердью сообщают, что экстракт листьев гравиолы уничтожает раковые клетки шести типов рака и особенно эффективен против рака предстательной железы и панкреатита.

А при уничтожении клеток рака в толстой кишке и молочной железе гравиола оставляет здоровые клетки нетронутыми, что делает плод более эффективным, чем все известные лекарства.

Вот так выглядит гравиола (unsplash.com)

Гравиолу применяли для лечения мышей

Первые опыты ученые проводили на мышах, которые чаще всего более устойчивы к химиотерапевтическим препаратам. Но гравиола начала уничтожать раковые клетки предстательной железы и отлично справилась с задачей.

Ученым предстоит выяснить воздействие гравиолы на организм человека, так как есть данные о некоторых химических соединениях в плодах. Эти соединения могут вызывать изменения в нервной системе и даже двигательные расстройства с симптоматикой болезни Паркинсона.

Что такое гравиола

Гравиола (сметанное яблоко) - одно из ценнейших тропических деревьев. Деревья достигают в высоту 7-9 метров, имеют листья, цветы и плотные плоды. Плоды могут достигать до 4-7 кг.

Мякоть плода - кремово-белая, как вата, имеет вкус лимонада с земляникой. В мякоти есть семена черного цвета и они ядовиты.

Выращивают гравиолу на Бермудских и Багамских островах, по всему Карибскому бассейну и от Южной Мексики до Перу и Аргентины, а также в Индии, Шри-Ланке, Южном Китае, Австралии, Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах.

Однако капсулы с гравиолой и сами плоды привозят в страны Восточной Европы, в том числе и в Украину.