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Названа самая популярная профессия в Украине: за месяц спрос вырос на 52 процента

Фото: Названа самая популярная профессия в Украине (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине рынок труда значительно оживился и появилось намного больше вакансий. Как отмечают эксперты, прирост составил 20%, а вакансии стали более качественными.

Западные области страны полностью восстановились после начала полномасштабной войны и самый большой рост наблюдается в категории "Розничная торговля".

Какая профессия сейчас стала самой популярной - читайте в материале ниже.

По данным портала Work.ua, в августе пятерка лидирующих областей по количеству вакансий не изменилась, но в каждой из них наблюдался существенный рост.

В Киевской области - на 27%

Во Львовской области - на 17%

В Днепропетровской - на 15%

В Одесской - на 26%

В Ивано-Франковской - на 24%

Также в список регионов с самым большим ростом вакансий добавилось еще несколько областей: Сумская, Житомирская и Полтавская.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях рост количества вакансий достиг почти довоенных показателей. В центральных областях и на юге рынок труда восстановился почти на треть от довоенных показателей.

Кого сейчас ищут в Украине

В топ-5 популярных профессий попали:

  • Продавец-консультант
  • Повар
  • Водитель
  • Менеджер по продажам
  • Бухгалтер

Стоит отметить, что вакансий для продавцов стало значительно больше - на 52%.

Также в лидеры выбились вакансии в таких категориях:

  • Розничная торговля
  • Образование и наука
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
  • Страхование
  • Сфера обслуживания

Где сейчас стало больше соискателей

Больше всего новых резюме разместили жители Киевской области. Более 10 тысяч украинцев ищут работу удаленно. Также много резюме в августе появилось в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Чаще всего ищут работу продавца-консультанта, менеджера по продажам, администратора, водителя или бармена.

Кроме того, эксперты отмечают, что конкуренция в августе среди соискателей снизилась почти в два раза. Меньше всего конкуренции в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Житомирской областях.

Самые популярные вакансии

  • Обработчик фото
  • Администратор салона красоты
  • Верстальщик
  • Ассистент веб-дизайнера
  • Администратор офиса

Кстати, ранее мы писали о том, на какие вакансии в Украине сейчас берут без опыта работы.

А еще рассказывали о том, на какие вакансии сейчас самая большая конкуренция в Украине.

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