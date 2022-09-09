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Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсотки

Фото: Названа найпопулярніша професія в Україні (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні ринок праці значно пожвавився і з'явилося набагато більше вакансій. Як відзначають експерти, приріст склав 20%, а вакансії стали більш якісними.

Західні області країни повністю відновилися після початку повномасштабної війни та найбільше зростання спостерігається в категорії "Роздрібна торгівля".

Яка професія зараз стала найпопулярнішою - читайте в матеріалі нижче.

За даними порталу Work.ua, у серпні п'ятірка лідируючих областей за кількістю вакансій не змінилася, але в кожній з них спостерігалося істотне зростання.

У Київській області - на 27%

У Львівській області - на 17%

У Дніпропетровській - на 15%

В Одеській - на 26%

В Івано-Франківській - на 24%

Також до списку регіонів з найбільшим зростанням вакансій додалося ще кілька областей: Сумська, Житомирська та Полтавська.

У Львівській та Івано-Франківській областях зростання кількості вакансій досягло майже довоєнних показників. У центральних областях та на півдні ринок праці відновився майже на третину від довоєнних показників.

Кого зараз шукають в Україні

У топ-5 популярних професій потрапили:

  • Продавец-консультант
  • Кухар
  • Водій
  • Менеджер з продажу
  • Бухгалтер

Варто зазначити, що вакансій для продавців стало значно більше - на 52%.

Також в лідери вибилися вакансії в таких категоріях:

  • Роздрібна торгівля
  • Освіта та наука
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм
  • Страхування
  • Сфера обслуговування

Де зараз стало більше претендентів

Найбільше нових резюме розмістили жителі Київської області. Понад 10 тисяч українців шукають роботу віддалено. Також багато резюме в серпні з'явилося в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Найчастіше шукають роботу продавця-консультанта, менеджера з продажу, адміністратора, водія або бармена.

Крім того, експерти відзначають, що конкуренція в серпні серед претендентів знизилася майже у два рази. Найменше конкуренції в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Найпопулярніші вакансії

  • Обробник фото
  • Адміністратор салону краси
  • Верстальник
  • Асистент вебдизайнера
  • Адміністратор офісу

До речі, раніше ми писали про те, на які вакансії в Україні зараз беруть без досвіду роботи.

А ще розповідали про те, на які вакансії зараз найбільша конкуренція в Україні.

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