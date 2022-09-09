Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсотки

В Україні ринок праці значно пожвавився і з'явилося набагато більше вакансій. Як відзначають експерти, приріст склав 20%, а вакансії стали більш якісними.
Західні області країни повністю відновилися після початку повномасштабної війни та найбільше зростання спостерігається в категорії "Роздрібна торгівля".
Яка професія зараз стала найпопулярнішою - читайте в матеріалі нижче.
За даними порталу Work.ua, у серпні п'ятірка лідируючих областей за кількістю вакансій не змінилася, але в кожній з них спостерігалося істотне зростання.
У Київській області - на 27%
У Львівській області - на 17%
У Дніпропетровській - на 15%
В Одеській - на 26%
В Івано-Франківській - на 24%
Також до списку регіонів з найбільшим зростанням вакансій додалося ще кілька областей: Сумська, Житомирська та Полтавська.
У Львівській та Івано-Франківській областях зростання кількості вакансій досягло майже довоєнних показників. У центральних областях та на півдні ринок праці відновився майже на третину від довоєнних показників.
У топ-5 популярних професій потрапили:
Варто зазначити, що вакансій для продавців стало значно більше - на 52%.
Найбільше нових резюме розмістили жителі Київської області. Понад 10 тисяч українців шукають роботу віддалено. Також багато резюме в серпні з'явилося в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.
Найчастіше шукають роботу продавця-консультанта, менеджера з продажу, адміністратора, водія або бармена.
До речі, раніше ми писали про те, на які вакансії в Україні зараз беруть без досвіду роботи.
А ще розповідали про те, на які вакансії зараз найбільша конкуренція в Україні.