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Названы продукты, которыми можно "заедать" стресс: они принесут пользу организму

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 20:52
Названы продукты, которыми можно "заедать" стресс: они принесут пользу организму Фото: Названы продукты, которыми можно заедать стресс (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы после начала полномасштабного вторжения России признаются, что стали чаще заедать стресс разными вкусностями. Но большинство продуктов из такого списка вредит здоровью и способствует набору лишнего веса. А организм получает двойную нагрузку.

Но оказывается есть продукты, которыми можно "заедать" стресс без ущерба для здоровья. Об этом рассказали специалисты платформы "Бережи себе".

На самом деле не существует продуктов, которые могли бы снять напряжение и успокоить за несколько минут. Пицца, снеки и мороженое - не выход, так как они не только прибавят вес, но и способствуют обострению стресса.

Однако есть продукты, которые хорошо влияют на нервную систему и помогают снизить нервное напряжение.

Топ-10 продуктов, которым можно заедать стресс

  • Яйца
  • Субпродукты
  • Петрушка
  • Жирная рыба
  • Тахини (кунжутная паста)
  • Брокколи
  • Чеснок
  • Семечки подсолнечника
  • Черника
  • Ромашка

Названы продукты, которыми можно &quot;заедать&quot; стресс: они принесут пользу организмуПочему эти продукты полезны

В субпродуктах полно витамина В, который очень нужен для контроля стресса. В яйцах есть витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты, а еще они источник витамина В4.

Жирная рыба насыщена жирной кислотой омега-3, которая помогает держать в норме когнитивные функции и психическое здоровье.

Петрушка насыщена каротиноидам, флаваноидами и фитонцидами - натуральными антиоксидантами, которые защищают от оксидативного стресса.

В чесноке есть много соединений серы, которые помогают повысить уровень глутатиона. Этот антиоксидант стоит в первой линии защиты организма от стресса.

В кунжутной пасте (тахини) есть аминокислоты L-триптофана. В семечках витамины Е, группы В, магний, марганец, селен, цинк и медь.

Ромашка с древних времен используется как главный природный антистресс, а в брокколи полно магния, витамина С и фолата, которые борются с симптомами депрессии.

Черника богата на флаваноиды и эта ягода дает мощное противовоспалительное и нейропротекторное действие.

Названы продукты, которыми можно &quot;заедать&quot; стресс: они принесут пользу организму

Кстати, ранее мы писали, что врачи назвали пять неочевидных причин болей в голове по утрам.

А еще мы рассказывали о том, какими продуктами питались украинцы 300 лет назад.

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