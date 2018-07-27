"Не каждая собака ест": в сети рассказали о печальной ситуации с хлебом на Донбассе

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На оккупированных территориях существует проблема с зерном

Жителям оккупированного Донбасса приходится есть некачественный хлеб, поскольку зерно хорошего сорта вывозится на территорию России. Об этом рассказал блогер Фашик Донецкий на своей странице в социальной сети Twitter.

"Если кто не в курсе, то высший сорт зерна, которое производится на оккупированных, идёт строго в рф. Полностью. Первый сорт и остальной бутор идет для заводов местных на производство хлеба. Потому и дешевая цена. Правда, качество так себе, через сутки этот хлеб не каждая собака ест", - написал он.

Скриншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)

В комментариях отметили, что действительно, магазинный хлеб на третий день покрывается зеленой плесенью.

"В СССР вот тот хлеб, круглый, серый внутри, который ели все, делали из муки шестого сорта. И стадо в "ДНР" могут хоть мхом кормить, никто не пискнет под каблуком у путинских бандитов", - пишут в комментариях.

"Не знаю, что там куда идет, наверное, прямо в закрома родины, но у нас магазинный хлеб на третий день покрывается зеленой плесенью", - рассказали пользователи.

"В СССР это зерно называлась кормовым и теоретически использовалось для корма скота..." – добавили в сети.

Ранее в сети показали, как отдыхают на единственном курорте Донбасса.

"Расстояние от Донецка до поселка Седово - около 140 км, дорога обойдется примерно в 300 рублей, если добираться на автобусе, это около 150 грн. На авто – 1400 руб. (около 700 грн)", - сказано в сюжете.

На въезде в поселок стоит блокпост, где у людей проверяют документы и записывают телефонные номера.

Напомним, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

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