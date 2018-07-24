Блокпосты и высокие цены: в сети показали, как отдыхают на единственном курорте Донбасса (видео)

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Жители выбирают для отдыха поселок Седово

В сети показал, как отдыхают в поселке Седово – единственном курорте в Донецкой области. Соответствующее видео было опубликовано на канале "Общественного ТВ Донбасса" в YouTube.

"Расстояние от Донецка до поселка Седово - около 140 км, дорога обойдется примерно в 300 рублей, если добираться на автобусе, это около 150 грн. На авто – 1400 руб. (около 700 грн)", - сказано в сюжете.

На въезде в поселок стоит блокпост, где у людей проверяют документы и записывают телефонные номера.

Альтернативных мест для отдыха у местных жителей нет. Хотя в Седово не самые лучшие условия – жилье стоит от 500 до 3000 руб. (от 250 до 1500 грн) в сутки.

Видео: Отдых в Донецкой области (youtube.com/Громадське ТБ Донбасу)

"Больше некуда, единственный курорт в Донецке. Здесь дорого, 10-ку потратил за две недели", - рассказывает один из туристов.

"Мало куда сходишь. И в 10 часов закрывается все", - говорит второй.

Заведения в поселке не работаю из-за комендантского часа. Из достопримечательностей – рынок и море. По сравнению с Донецком цены на продукты здесь завышены в два раза.

Напомним, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

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