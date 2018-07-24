Блокпости і високі ціни: в мережі показали, як відпочивають на єдиному курорті Донбасу (відео)

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Жителі вибирають для відпочинку селище Сєдово

У мережі показав, як відпочивають в селищі Сєдово - єдиному курорті в Донецькій області. Відповідне відео було опубліковано на каналі "Громадського ТБ Донбасу" в YouTube.

"Відстань від Донецька до селища Седово - близько 140 км, дорога обійдеться приблизно в 300 рублів, якщо добиратися на автобусі, це близько 150 грн. На авто - 1400 руб. (близько 700 грн)", - сказано в сюжеті.

На в'їзді в селище стоїть блокпост, де у людей перевіряють документи і записують телефонні номери.

Альтернативних місць для відпочинку у місцевих жителів немає. Хоча в Седово не найкращі умови - житло коштує від 500 до 3000 руб. (Від 250 до 1500 грн) на добу.

Відео: Відпочинок в Донецькій області (youtube.com/Громадське ТБ Донбасу)

"Більше нікуди, єдиний курорт в Донецьку. Тут дорого, 10-ку витратив за два тижні", - розповідає один з туристів.

"Мало куди сходиш. І о 10 годині закривається все", - каже другий.

Заклади в селищі не працюю через комендантської години. З визначних пам'яток - ринок і море. У порівнянні з Донецьком ціни на продукти тут завищені в два рази.

Нагадаємо, що в Донецькій області терористи розігнали дискотеку.

Відпочиваючі курортного селища Седово влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а решта туристів підтяглися до автомобіля і почали танцювати.

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