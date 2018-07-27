"Не кожна собака їсть": в мережі розповіли про сумну ситуацію з хлібом на Донбасі

На окупованих територіях існує проблема з зерном
Жителям окупованого Донбасу доводиться їсти неякісний хліб, оскільки зерно гарного сорту вивозиться на територію Росії. Про це розповів блогер фашиків Донецький на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
"Якщо хто не в курсі, то вищий сорт зерна, яке виробляється на окупованих, йде строго в рф. Повністю. Перший сорт і решті Бутор йде для заводів місцевих на виробництво хліба. Тому і дешева ціна. Правда, якість так собі, через добу цей хліб не кожен собака їсть", - написав він.
Скріншот поста (twitter.com/FashikDonetskiy)
У коментарях відзначили, що дійсно, магазинний хліб на третій день покривається зеленою цвіллю.
"В СРСР ось той хліб, круглий, сірий всередині, який їли все, робили з борошна шостого сорту. І стадо в "ДНР" можуть хоч мохом годувати, ніхто не пискне під каблуком у путінських бандитів", - пишуть в коментарях.
"Не знаю, що там куди йде, напевно, прямо в засіки батьківщини, але у нас магазинний хліб на третій день покривається зеленою цвіллю", - розповіли користувачі.
"У СРСР це зерно називалася кормовим і теоретично використовувалося для корму худоби..." - додали в мережі.
Раніше в мережі показали, як відпочивають на єдиному курорті Донбасу.
"Відстань від Донецька до селища Седово - близько 140 км, дорога обійдеться приблизно в 300 рублів, якщо добиратися на автобусі, це близько 150 грн. На авто - 1400 руб. (Близько 700 грн)", - сказано в сюжеті.
На в'їзді в селище стоїть блокпост, де у людей перевіряють документи і записують телефонні номери.
Нагадаємо, що в Донецькій області терористи розігнали дискотеку.
Відпочиваючі курортного селища Седово влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а решта туристів підтяглися до автомобіля і почали танцювати.
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