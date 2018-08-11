"Не открываются двери": во Львове разгорелся скандал из-за дорогостоящих трамваев, закупленных в Германии

Иллюстративное фото (facebook.com/ilyasagaidak)

Украине каждый вагон обошелся по 18 000 евро

Коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" и должностные лица львовского горсовета подозреваются в служебной халатности, из-за ошибки, допущенной во время закупки 30 б/у трамваев в Берлине. В связи с этим, как сообщает издание "Факты", в прокуратуре Львовской области уже начали расследование.

Сотрудники прокуратуры прокомментировали этот инцидент так: "В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте ненадлежащего выполнения служебными лицами Львовского городского совета и коммунального предприятия "Львовэлектротранс" своих служебных обязанностей при закупке 30 бывших в употреблении немецких трамваев, технические характеристики которых не отвечают действующим во Львове маршрутным линиям и платформам остановок, по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность".

Известно, что трамваи "Tatra KT4" чешского производства, купленные в Берлине хоть и старенькие, но весьма "добротные". В закупке б/у техники городу помог Европейский банк реконструкции и развития. На первый взгляд эта сделка выглядит более чем выгодной, ведь Львову трамваи обошлись в 18 тысяч евро каждый, в то время как новый такой вагон стоит более миллиона евро.

Все бы ничего, однако, практически сразу выяснилось, что купленная техника не соответствует некоторым конструкциям Львовских трамвайных платформ, из-за чего двери на остановках просто не открываются. И несмотря на заявление от "Львовэлектротранс" о том, что эта проблема решается, прокуратура продолжает вести следствие.

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