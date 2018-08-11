"Не відкриваються двері": у Львові розгорівся скандал з-за дорогих трамваїв, закуплених у Німеччині

Ілюстративне фото (facebook.com/ilyasagaidak)

Україні кожен вагон обійшовся по 18 000 євро

Комунальне підприємство "Львівелектротранс" та посадові особи львівської міськради підозрюються у службовій недбалості, через помилки, допущеної під час закупівлі 30 вживаних трамваїв у Берліні. У зв'язку з цим, як повідомляє видання "Факти", у прокуратурі Львівської області вже почали розслідування.

Співробітники прокуратури прокоментували цей інцидент так: "До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт неналежного виконання службовими особами Львівської міської ради та комунального підприємства "Львівелектротранс" своїх службових обов'язків при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв, технічні характеристики яких не відповідають чинним у Львові маршрутним лініях і платформ зупинок, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст. 367 КК України — службова недбалість".

Відомо, що трамваї "Tatra KT4" чеського виробництва, куплені в Берліні хоч і старенькі, але дуже "добротні". На закупівлю б/в техніки місту допоміг Європейський банк реконструкції та розвитку. На перший погляд ця угода виглядає більш ніж вигідною, адже Львову трамваї обійшлися у 18 тисяч євро кожен, у той час як новий такий вагон коштує більше мільйона євро.

Все б нічого, однак, практично одразу з'ясувалося, що куплена техніка не відповідає деяким конструкцій Львівських трамвайних платформ, через що двері на зупинках просто не відкриваються. І незважаючи на заяву від "Львівелектротранс" про те, що ця проблема вирішується, прокуратура продовжує вести слідство.

До речі, нещодавно у мережі вибухнув скандал через поїздів "Укрзалізниці".

Нагадаємо ще й про те, що філія "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзализныця" уклала угоду з Романом Русановим про послугу у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тис. гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що мер Івано-Франківська обматюкав суддів після футбольного матчу.

Рекомендуємо до перегляду: